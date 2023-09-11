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Чи може AI взяти на себе відгуки клієнтів?

ByГабріель Бота

Вересень 11, 2023
Чи може AI взяти на себе відгуки клієнтів?

Dentsu Creative розробила «The Artificial Client», експеримент зі штучним інтелектом, який надає відгуки про творчу роботу від трьох вигаданих клієнтів. Експеримент, хоча він більше грайливий, ніж серйозний, підкреслює потенційні можливості застосування штучного інтелекту в галузі. Агентство припускає, що штучний інтелект можна використовувати для перевірки справжньої творчої роботи та виявлення ідей за допомогою віртуальних персонажів клієнтів. Крім того, штучний інтелект можна застосувати для розробки привабливих фірмових вражень і допомоги клієнтам у пошуку потрібних продуктів. Його також можна використовувати для відповідей на складні запитання клієнтів.

Штучний клієнт поєднує різні моделі штучного інтелекту, включаючи InstructBLIP і Microsoft Azure Viseme API, щоб досягти можливостей, недоступних у широко використовуваних моделях. Ця здатність тестувати, навчати та комбінувати моделі штучного інтелекту дозволяє агентству швидко створювати прототипи та створювати продукти штучного інтелекту в масштабі. За словами керівника відділу технологій Dentsu Creative Amsterdam Люка Вінка, мета The Artificial Client полягає в тому, щоб продемонструвати потенційні варіанти використання штучного інтелекту та продемонструвати, як бренди можуть створити унікальний голос штучного інтелекту за допомогою відповідних фірмових помічників штучного інтелекту.

Борис Ніхом, співгенеральний директор Dentsu Creative Amsterdam, наголошує, що хоча штучний інтелект може бути цінним інструментом, він не може замінити важливість реальних відносин між клієнтом і агентством. Агентство розглядає прототипи штучного інтелекту як засіб перевірки меж сучасних технологій і покращення досвіду клієнтів.

Загалом, The Artificial Client є розважальною демонстрацією можливостей штучного інтелекту в творчій індустрії. Використовуючи потужність різних моделей штучного інтелекту, бренди можуть використовувати штучний інтелект для покращення своїх творчих процесів і покращення взаємодії з клієнтами.

джерела:
– Dentsu Creative Amsterdam
– InstructBLIP
– Viseme API від Microsoft Azure

By Габріель Бота

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