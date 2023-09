By

Видавець Aniplex анонсував нову гру в стилі настільної гри під назвою Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкю Тайші! для Nintendo Switch. Ця гра, яка планується випустити в 2024 році, заснована на надзвичайно популярному аніме та манзі «Вбивця демонів». Однак наразі він буде доступний лише в Японії.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкю Тайші! слідує за першою адаптацією відеоігри франшизи, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, яка була запущена в 2021 році та з'явилася на Nintendo Switch у 2022 році. Поки подробиці про Mezase! Сайкю Тайші! наразі обмежені, трейлер оголошення та офіційний веб-сайт Demon Slayer пропонують уявлення про те, чого можуть очікувати гравці.

На відміну від попередньої адаптації файтинга, Mezase! Сайкю Тайші! здається, більше зосереджено на досвіді настільної гри, потенційно черпаючи натхнення з популярної серії Mario Party. Хоча конкретна ігрова механіка не розкрита, шанувальники Demon Slayer можуть очікувати захоплюючого та захоплюючого досвіду, подібного до добре сприйнятого файтинга.

Хоча західний випуск не підтверджено, є надія, що шанувальники за межами Японії також отримають можливість насолодитися Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкю Тайші!. Ентузіасти Demon Slayer можуть поділитися своїм хвилюванням і очікуванням від гри в коментарях.

