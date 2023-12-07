Дедді Янкі залишає реггетон, щоб займатися релігійним покликанням

Дедді Янкі, культовий артист реггетону, шокував шанувальників, оголосивши про свій відхід з музичної індустрії. Після завершення прощального туру співак заявив про намір присвятити своє життя релігійній вірі. Під час щирої промови після останнього виступу Дедді Янкі висловив подяку своїм шанувальникам, пояснюючи своє рішення.

46-річний артист, відомий своїми хітами, які очолювали чарти, як-от «Gasolina» та «Despacito», розповів, що, незважаючи на свій успіх і всесвітню популярність, він завжди відчував порожнечу. Однак він поділився, що нарешті знайшов розраду у своїх релігійних переконаннях і відчував себе змушеним повністю присвятити себе їм. Крізь сльози тато Янкі заявив, що тепер Ісус живе в ньому і що мета його життя — служити своїй вірі.

У несподіваний крок Дедді Янкі також оголосив, що розпочне нове життя під своїм ім’ям Рамон Аяла. Він висловив готовність використовувати всі наявні в його розпорядженні інструменти, включно з музикою та соціальними медіа-платформами, щоб поширювати повідомлення про свої релігійні переконання. Він закликав своїх шанувальників приєднатися до нього в цій новій подорожі, висловлюючи бажання проповідувати світ зі своєї батьківщини Пуерто-Ріко.

Оголошення Дедді Янкі викликало суміш емоцій у його шанувальників у соціальних мережах. Багато хто висловлював своє захоплення його рішенням, аплодуючи його духовному пробудженню. Проте деякі скептики ставили під сумнів, чи справді він відмовиться від своїх попередніх творів, а інші ставилися до зниження популярності його музики.

Хоча відхід Дедді Янкі від реггетону може бути для когось несподіваним, він не перший виконавець цього жанру, який переслідує релігійне покликання. Інші відомі артисти реггетону, такі як Фарруко, Гектор «El Father» і Волтіо, також вирішили припинити свою музичну кар’єру на користь своєї віри.

Коли Дедді Янкі розпочинає цю нову главу, його шанувальники, безсумнівно, чекатимуть його майбутніх зусиль, з нетерпінням чекаючи, як його музика та повідомлення можуть розвиватися відповідно до його нової мети.