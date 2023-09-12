Кібератака на курорти MGM спричиняє збої для клієнтів

Клієнти MGM Resorts зіткнулися з проблемами з ігровими автоматами та системами онлайн-бронювання номерів після кібератаки на популярного гіганта казино та готелів. Незважаючи на те, що певні системи були закриті через проблеми з кібербезпекою, MGM Resorts заявила, що її об’єкти залишаються в робочому стані. Клієнти повідомляли про різні проблеми, наприклад, про несправність цифрових ключів, через що вони входили не в ті кімнати. Деякі особи звернулися до соціальних мереж, щоб поскаржитися на скасовані бронювання, неможливість зареєструватися, здійснити оплату карткою або увійти в облікові записи MGM.

У відповідь на інцидент MGM Resorts розпочала розслідування за допомогою зовнішніх експертів з кібербезпеки. Вони також повідомили правоохоронні органи та вжили негайних заходів для захисту своїх систем і даних, вимкнувши певні системи. Наразі триває розслідування компанії для визначення характеру та масштабу кібератаки. Незважаючи на атаку, ресторани, розважальні та ігрові заклади курорту продовжують працювати, і гості все ще можуть отримати доступ до своїх готельних номерів за допомогою стійки реєстрації.

Однак головний веб-сайт компанії наразі недоступний, тому клієнти перенаправляються на зв’язок по телефону або сторонніх веб-сайтах. MGM Resorts володіє низкою готелів і казино по всій території Сполучених Штатів, у тому числі добре відомих місць у Лас-Вегасі. Це другий інцидент із кібербезпекою для компанії, попередній злом стався у 2019 році, коли хакери викрали понад 10 мільйонів записів клієнтів. Наразі невідомо, чи подібні дані були скомпрометовані під час поточної кібератаки.

Джерела: BBC News

Визначення: Кібератака – спроба отримати несанкціонований доступ до комп’ютерних систем або мереж, як правило, з наміром зламати або викрасти дані.