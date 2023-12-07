CVS Pharmacy запроваджує революційну модель відшкодування для підвищення прозорості ціноутворення на ліки

Здійснюючи новаторський крок, спрямований на революцію у фармацевтичній промисловості, CVS Pharmacy оголосила про запуск нової моделі відшкодування CVS CostVantage. Цей інноваційний підхід має на меті змінити спосіб відшкодування аптекам коштів за рецепти та забезпечити більший рівень прозорості в ціноутворенні ліків.

Згідно з моделлю CVS CostVantage, мережа аптек у Род-Айленді перегляне вартість ліків і пов’язане з ними відшкодування у співпраці з менеджерами аптек, які працюють за контрактом, і платниками. Процес передбачатиме прозору формулу, яка враховуватиме фактичну вартість препарату, встановлену націнку та плату, що відображатиме вартість аптечних послуг. Кінцева мета полягає в тому, щоб ціни на ліки точно відображали суму, яку аптеки платять за самі ліки.

За словами CVS, ця нова модель не тільки забезпечить більшу прозорість системи ціноутворення, але й спростить її, зробивши більш зручною для споживачів. Головний аптечний директор Прем Шах наголосив на важливості цього фундаментального кроку у вирішенні давньої проблеми чіткості ціноутворення для споживачів.

Хоча повний вплив цієї моделі відшкодування споживачі можуть відчути не відразу, ті, хто користується готівковими аптечними дисконтними картками, можуть відчути перші наслідки в першій половині нового року. Однак CVS запевняє, що впровадження моделі CostVantage прискорить економію для споживачів.

Цей крок CVS Pharmacy узгоджується зі зростаючою тенденцією в галузі до підвищення прозорості та справедливого ціноутворення. Наприклад, такі компанії, як Cost Plus Drug Марка К’юбана, також підкреслили своє зобов’язання забезпечити повну прозорість щодо витрат на ліки, щоб гарантувати, що пацієнти отримають справедливу ціну.

Представляючи CVS CostVantage, CVS Pharmacy має на меті змінити спосіб визначення ціни та відшкодування ліків, революціонізуючи фармацевтичну промисловість і встановивши новий стандарт прозорості та справедливості. Цей монументальний крок у напрямку розширення можливостей споживачів і підвищення чіткості ціноутворення на ліки планується включити в контракти з менеджерами аптек, починаючи з 2025 року.