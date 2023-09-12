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Crash Team Rumble, сезон 2: нові карти, режим, герой і бойова перепустка

ByМамфо Брешіа

Вересень 12, 2023
Crash Team Rumble, сезон 2: нові карти, режим, герой і бойова перепустка

Вийшов 2 сезон Crash Team Rumble із захоплюючими новими доповненнями. Гравців чекають нові карти, новий режим, новий герой і абсолютно новий бойовий пропуск. Останнє оновлення приносить новий погляд на гру, надаючи нові способи гри та нескінченні розваги для шанувальників Crash.

Одним із головних моментів 2 сезону є введення режиму вечірки. Цей кооперативний ремікс для 4 гравців пропонує відпочинок від змагальних матчів і дозволяє гравцям відпочити. Вона складається з 5 різних раундів міні-ігри, кожен зі своїми завданнями. Командна робота має вирішальне значення, оскільки гравцям потрібно працювати разом, щоб виконувати завдання та збирати годинники, щоб збільшити час, що залишився. Оволодіння кожною хвилею режиму вечірки може навіть відкрити таємну хвилю боса, піддаючи навики ветеранів Crash найвищому випробуванню.

Раунди режиму вечірки включають різні типи ігрового процесу. У Speed ​​Run гравці мчаться по швидкісних майданчиках, уникаючи таких небезпек, як бампери та нітро-ящики. Що таке Кукін? вимагає від гравців збирати певні інгредієнти та додавати їх у горщик, який подорожує по карті. Get Lit пропонує гравцям використати свічку, щоб запалити ліхтарі, розкидані навколо вежі, перш ніж закінчиться час. У Dig It гравці шукають поховані кістки та збирають їх у центрі, щоб відкрити повний скелет. Нарешті, Balloon Bounce, який буде випущено пізніше в сезоні 2, пропонує гравцям стрибати через повітряні кулі, щоб заробити очки.

Крім того, сезон 2 представляє нового героя на ім’я Ріпто. Цей персонаж, родом із всесвіту Спіро, володіє скіпетром і володіє смертоносними та потужними заклинаннями. Здібності Ріпто включають запуск вогняних куль, виклик блискавки та створення хвиль цунамі. Досвідчені гравці можуть об’єднати ці здібності, щоб розв’язати нищівні комбо. Ripto буде доступний пізніше в сезоні.

На доповнення до нових функцій ігрового процесу, сезон 2 пропонує дві нові карти: Waste Deep і Jazz Junction. Waste Deep переносить гравців у небезпечну каналізацію, наповнену експериментами Cortex, а Jazz Junction — це яскрава нічна карта з джазовою атмосферою. Кожна карта пропонує свої унікальні виклики та сюрпризи.

Нарешті, сезон 2 поставляється зі 100-рівневою бойовою перепусткою, яка пропонує гравцям можливість розблокувати нові скіни, косметику, музику тощо. Бойову перепустку можна придбати через Crash Team Rumble Deluxe Edition або придбати окремо.

Вийшов 2-й сезон гри Crash Team Rumble, яка приносить у гру безліч захоплюючого вмісту. Незалежно від того, чи є ви прихильником інтенсивної конкуренції чи кооперативної гри, це оновлення знайде щось для кожного ентузіаста Crash. Не пропустіть акцію!

джерела:
– [Джерело 1: оригінальна стаття]
– [Джерело 2: Gaming Trend]

By Мамфо Брешіа

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