Висока ціна неправомірних засуджень: тягар платників податків Чикаго

Недавній звіт пролив світло на непомірні витрати платників податків Чикаго у справах про незаконне засудження. Починаючи з 2000 року, місто виплатило майже 700 мільйонів доларів у вигляді мирових угод і судових рішень у випадках, коли особи стверджували, що їх підставила поліція Чикаго. Примітно, що 138 мільйонів доларів із цієї суми пішли зовнішнім юристам, які захищали місто.

Справи про неправомірне засудження стали регулярним явищем у Чикаго, а врегулювання та вироки досягають вражаючих цифр. Лише з 2017 по 2020 рік місто виплатило 72 мільйони доларів лише за 19 справ про неправомірне засудження, що становило майже третину від 250 мільйонів доларів, які місто виплатило за всіма позовами різними департаментами.

Незважаючи на високі витрати, критики стверджують, що місту бракує стратегічного підходу до оцінки цих випадків та їх своєчасного вирішення. Це призвело до тривалих судових баталій, які не тільки затримують справедливість для неправомірно засуджених осіб, але й створюють значний тягар для платників податків.

У звіті адвоката з цивільних прав Ендрю М. Строта та його організації Truth, Hope & Justice, а також різних юридичних фірм, йдеться про те, що місто розглядає потенційну заборгованість у розмірі мільярда доларів за останні 23 роки та очікує, що буде більше справ. прийти. Строт наголошує на необхідності для міста розробити процес ретельної оцінки цих справ, щоб запобігти подальшим незаконним засудженням і зменшити фінансові витрати.

Крім того, у звіті підкреслюється відсутність координації та обміну даними між Департаментом поліції Чикаго, Юридичним департаментом і Департаментом управління ризиками, що перешкоджає зусиллям з виявлення закономірностей і тенденцій, які могли б зменшити ризик міста бути пред'явленим до суду.

З огляду на зростаючі витрати та нагромадження неправомірних засуджень, деякі прихильники стверджують, що місто має прийняти більш проактивний і систематичний підхід, подібний до того, який можна очікувати від великої корпорації. Це передбачало б розгляд потенційних витрат на мирову угоду порівняно з витратами на звернення до суду, а також впровадження більш суворої підготовки та процедур відповідності для запобігання майбутнім незаконним засудженням.

Оскільки Чикаго продовжує боротися з наслідками неправомірних засуджень, стає зрозуміло, що фінансовий тягар, який лягає на платників податків, і людські втрати, яких зазнали неправомірно засуджені, вимагають від міста комплексної та стратегічної реакції.