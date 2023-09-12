Pokémon Go: Mankey може бути блискучим!

Основна інформація:

У Pokémon Go гравці мають можливість зіткнутися зі свинячою мавпою Покемоном Манкі в дикій природі. Захоплююча новина полягає в тому, що Mankey також може бути блискучим! Це означає, що гравці мають шанс зловити блискучу версію цього покемона, який має інший колір, ніж звичайний. Разом з Mankey, його еволюція, Primeape, також може бути блискучою.

З потенційним впровадженням Annihilape, остаточної еволюції Mankey і Primeape від Pokémon Scarlet and Violet, радимо почати збирати цукерки Mankey в очікуванні цієї еволюції. Ранні випуски Paldean Pokémon у Pokémon Go свідчать про те, що Annihilape може незабаром приєднатися до списку.

Згідно з дослідженням, проведеним The Silph Road, коефіцієнт блискучості Манкі в Pokémon Go становить приблизно один на 500. Однак Mankey не має «постійного посилення», тобто він не є рідкісним відродженням і не має посиленого показника блиску. Залучення більшої кількості блискучих покемонів ґрунтується на випадковості, оскільки рівень улову блискучих покемонів визначає розробник Niantic і зазвичай підвищується лише під час спеціальних подій або рейдів.

Щоб відстежувати доступних блискучих покемонів, гравці можуть звернутися до списку LeekDuck, який містить візуальний довідник усіх існуючих блискучих покемонів.

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Визначення:

– Блискучі покемони: покемони з альтернативним забарвленням, які зустрічаються рідше, ніж їхні звичайні аналоги.

– Цукерки: ресурс у Pokémon Go, який можна збирати шляхом захоплення покемонів певного виду та використовувати для еволюції чи посилення покемонів.

джерела:

– The Silph Road (через Wayback Machine)

– Качка-порей

– Багатокутник