Підніміться до влади в GigaBash, найкращій бешкетниці на арені

Розкрийте своє панування серед титанів у захоплюючій багатокористувацькій бойовій грі GigaBash. У цій грі, натхненній фільмами про кайдзю, представлені величезні герої з нищівними спеціальними атаками та середовищем, яке повністю руйнується. Вимагайте свою копію зараз і приєднуйтеся до епічних битв.

GigaBash поєднує в собі хаос і креативність таких ігор, як Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate і War of the Monsters, із запаморочливими масштабами класичних фільмів кайдзю. Поставте себе на місце титана з прив’язки або мисливця за меха-титанами. Викликайте блискавку з неба, використовуйте радіовежі як палиці або перетворюйте цілий район (включно з вашими ворогами) на величезний сніжний ком. Якщо ви завдасте достатньо шкоди, ви навіть зможете вивільнити свою жахливу найвищу форму класу S.

Гра пропонує інтенсивну багатокористувацьку дію, де ви можете битися з друзями чи іншими гравцями з усього світу. Пориньте на яскраві та візуально приголомшливі арени, кожна зі своїми унікальними завданнями та стратегіями. Використовуйте свої чудові бойові навички та спеціальні здібності, щоб домінувати на полі бою.

GigaBash може похвалитися різноманітним списком неперевершених персонажів, кожен зі своїм власним стилем гри та передісторією. Відкрийте їхні сильні та слабкі сторони, перетворюючись на грізну силу. Завдяки здатності повністю знищувати оточення кожна битва стає захоплюючим видовищем, наповненим епічними моментами.

Пориньте у світ GigaBash і підніміться до влади. Змагайтеся в епічних бійках і станьте абсолютним чемпіоном королівства титанів. Чи готові ви прийняти виклик і встановити своє домінування?

Приєднуйтеся до битви в GigaBash, доступному зараз у Epic Games Store. Прийміть свою долю та покажіть світові, що означає бути справжнім титаном!