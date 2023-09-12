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Blackstar представляє серію MKIII лампових підсилювачів HT Venue з технологією CabRig

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Blackstar представляє серію MKIII лампових підсилювачів HT Venue з технологією CabRig

Blackstar Amplification нещодавно випустила третє покоління своєї серії лампових підсилювачів HT Venue, відомої як MKIII. Ця нова серія включає в себе технологію CabRig, яка є в лінійці St. James і Amped, що робить її універсальним інструментом як для студії, так і для сцени. Оновлення MKIII доступне в кількох моделях, включаючи 50-ватну головку HT Club і 100-ватну головку HT Stage, комбіновані підсилювачі 1×12 і 2×12 і 40-ватну комбо HT Club.

Однією з ключових особливостей підсилювачів MKIII є технологія CabRig, яка дозволяє користувачам регулювати налаштування динаміків, кабінету, мікрофона та симуляції кімнати. Виходи CabRig можна використовувати в режимі очікування, дозволяючи прямий запис на робочий стіл або DAW. Крім того, ці підсилювачі постачаються з лампами потужності EL34 і лампами попереднього підсилювача ECC83, хоча користувачі мають можливість замінити їх на 6L6, якщо бажають.

Моделі MKIII також мають перероблену цифрову реверберацію з перемикачами Dark і Light, пропонуючи різні тони реверберації в стилі кімнати та пластини. На передній панелі є широкий набір елементів керування та опцій еквалайзера, які відповідають різним стилям гри. Функція ISF (Infinite Shape Feature) від Blackstar забезпечує глобальний еквалайзер для овердрайву, дозволяючи користувачам перемикатися між акцентами США та Великобританії. Кожен канал має два режими ножного перемикання.

Крім того, серія MKIII містить перемикач зменшення потужності, що дозволяє користувачам зменшити вихідну потужність підсилювача до 10% від максимальної. Це робить їх придатними для різних середовищ і стилів. Підсилювачі MKIII також пропонують петлі ефектів, покращені виходи XLR і навушників, а також можливість використання програмного забезпечення Architect для глибокого редагування звуку.

Нова серія HT Venue MKIII вже доступна для попереднього замовлення. Щоб дізнатися більше, відвідайте Blackstar Amps.

джерела:
– Blackstar Amplification (без URL-адреси)

By Роберт Ендрю

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