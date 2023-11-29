Повернення По той бік добра і зла: довгоочікуване ювілейне видання

Світ ігор вирує від захоплення, оскільки улюблена класика Beyond Good & Evil знову з’являється у вигляді спеціального 20-го ювілейного видання. Магазин Microsoft Xbox несподівано опублікував гру, демонструючи приголомшливі скріншоти та хвилюючі деталі, перш ніж швидко вивести її з мережі. Однак Інтернет швидко завоював популярність, поширюючи новини як лісова пожежа.

Ювілейне видання обіцяє покращений ігровий досвід із роздільною здатністю 4K і плавною швидкістю 60 кадрів на секунду. Гравці можуть розраховувати на покращену графіку, елементи керування та аудіо, які оживлять фантастичний світ Hillys як ніколи раніше. Але це ще не все — це видання також представляє абсолютно нові функції, включаючи можливості автозбереження та перехресного збереження, що робить ігровий процес плавним на різних пристроях.

Шанувальники оригінальної гри будуть раді відкрити для себе новий режим швидкісного пробігу та оновлені досягнення, які забезпечать нові випробування навіть для найдосвідченіших гравців. Крім того, полювання за скарбами в Хілліс пропонує ексклюзивні винагороди та розуміння захоплюючого минулого головної героїні Джейд. Розробка гри та секрети чудово представлені в ювілейній галереї, що дозволяє гравцям глибше зануритися у захоплюючий світ Beyond Good & Evil.

Хоча це захоплююче відродження не відбулося до 20-ї річниці, це переконливо вказує на те, що офіційне оголошення та реліз неминучі. Ubisoft, видавець гри, ще не прокоментував останній список магазинів Xbox. Проте Рада з рейтингів електронного програмного забезпечення (ESRB) вже оцінила 20-ту річницю для кількох платформ, включаючи PlayStation, Xbox, Nintendo Switch і ПК, що свідчить про те, що широкий випуск вже на горизонті.

Beyond Good & Evil спочатку захопила серця геймерів у 2003 році, отримавши визнання критиків за захопливу розповідь і захоплюючий геймплей. Довгоочікуване продовження Beyond Good & Evil 2 було анонсовано в 2017 році, але зіткнулося з численними затримками та обмеженими оновленнями. Незважаючи на труднощі, шанувальники зберігають надію, що ця довгоочікувана гра зрештою вийде.

джерела:

– Магазин Xbox: [xbox.com/exciting-gaming-news]

– ESRB: [esrb.org/20th-anniversary-edition-ratings]

FAQ

З: На яких платформах буде випущено 20-річчя Beyond Good & Evil?

A: Очікується, що гра буде випущена на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch і ПК.

З: Які нові функції та покращення можуть очікувати гравці в цьому виданні?

A: 20th Anniversary Edition пропонує роздільну здатність 4K, швидкість 60 кадрів на секунду, покращену графіку, елементи керування та аудіо. Він також представляє автозбереження, перехресне збереження, режим швидкого запуску та оновлені досягнення.

З: Чи пов’язана Beyond Good & Evil 2 із 20-ю річницею?

A: Beyond Good & Evil 2 — це окрема гра, яка все ще знаходиться в розробці. Видання 20th Anniversary Edition — це спеціальне видання оригінальної гри.

З: Коли вийде 20-річчя Beyond Good & Evil?

В: Хоча офіційна дата випуску не була оголошена, нещодавня поява гри в магазині Xbox свідчить про те, що запуск може відбутися найближчим часом. Слідкуйте за оновленнями від Ubisoft.

З: Чи можуть гравці розраховувати на додатковий контент або нагороди в 20-му ювілейному випуску?

A: Так, гравці можуть насолоджуватися полюванням за скарбами протягом усієї гри, щоб знайти ексклюзивні нагороди. Ювілейна галерея також надає інформацію про розвиток і секрети гри.