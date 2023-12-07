Картка новачка Бейба Рута 1914 року встановила нові рекорди на аукціоні пам’ятних речей

На нещодавньому онлайн-аукціоні картка новобранця Baltimore News 1914 року Бейб Рут була продана за приголомшливі 7.2 мільйона доларів, включаючи премію покупця. Цей продаж знаменує значне досягнення в індустрії спортивних сувенірів, закріплюючи міцну спадщину Рут понад 75 років після його смерті.

За словами Брайана Дваєра, президента Robert Edward Auctions, рідкість і походження картки сприяють її величезній цінності. Маючи лише 10 відомих прикладів, картка новачка Бейб Рут вважається однією з найвизначніших в історії бейсболу.

Цей аукціон побив попередні рекорди, зробивши його найдорожчим предметом, коли-небудь проданим, пов’язаним із легендарним гравцем. Вона також досягла третьої найвищої ціни, коли-небудь сплаченої за спортивну картку, наблизившись до другої за величиною цифри в 7.25 мільйона доларів за картку T206 Sweet Caporal Honus Wagner, продану на аукціоні в серпні 2022 року. Однак вона не досягла рекорду, встановленого Картка Topps Mickey Mantle 1952 року, яка на початку цього року була продана за 12.6 мільйона доларів.

Історична цінність картки новачка Baltimore News 1914 року полягає не лише в статусі Бейб Рут як ікони бейсболу, але й у її зв’язку з минулою епохою. Картка була частиною набору із зображеннями гравців на передній частині та розкладом команд на звороті. Особливо примітно, що Рут зображений у цьому наборі під час його ранніх років у Бостон Ред Сокс, оскільки він уже отримав популярність у віці 19 років. Вважається, що картки поширювалися як безкоштовний вкладиш у газеті Baltimore News .

До аукціону листівка була виставлена ​​в Музеї та місці народження Бейб Рут у Балтіморі з 1998 року. Під час її попереднього продажу в червні 2021 року вона була передана приватному колекціонеру у Флориді за 6 мільйонів доларів.

Цей розпродаж став кульмінацією осіннього розпродажу аукціонів Роберта Едварда, який приніс рекордні показники. Загалом 93,151 22.1 заявка від рекордної кількості учасників аукціону досягла понад 30 мільйона доларів продажів, що є найвищим показником за XNUMX років роботи. Ця вражаюча явка показує, що ринок спортивних предметів колекціонування продовжує процвітати.