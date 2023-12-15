Нові докази, представлені в суді RICO над Young Slime Life Gang і репером Young Thug

У нещодавньому процесі у справі RICO за участю передбачуваної злочинної вуличної банди Young Slime Life і репера Young Thug нові свідчення та докази пролили світло на таємну угоду з наркотиками, яка мала місце в 2020 році. Свідчення свідків правоохоронних органів показали, що член банда YSL, Derontae Bebee, відома як Bee, продала марихуану на 20 доларів офіцеру під прикриттям на заправці на Клівленд-авеню.

Офіцер під прикриттям детально описав угоду, заявивши, що Бібі згорнув марихуану в лотерейний квиток перед тим, як віддати його. Ця інформація з’явилася в рамках кримінального провадження прокуратури проти банди YSL, яку звинувачують у продажу наркотиків із заправки.

Варто зазначити, що Бібі, який уклав угоду про визнання провини минулого місяця, не є одним із шести обвинувачених, які зараз стоять перед судом, серед яких є Молодий бандит. Цей судовий процес знаменує собою важливий момент у судовому розгляді, оскільки обвинувачення має на меті довести ймовірну злочинну діяльність банди YSL та їх зв’язок із відомим репером.

Далі свідчення в суді продовжаться, а наступним свідком стане поліцейський Брукхейвена, який зупинив рух, що призвело до арешту Молодого Головоріза, справжнє ім’я якого Джеффрі Вільямс.

Ці нещодавні події підсилюють серйозність звинувачень проти Young Thug та його ймовірної зв’язку з бандою Young Slime Life. У міру просування судового розгляду ще належить з’ясувати, як ці нові докази вплинуть на результат і чи будуть вони ще більше причетні Young Thug до злочинної діяльності банди.