Apple Watch врятував життя студента під час події з вуглекислим газом

Коли студентка Наталі Насатка з Делаверу опинилася у життєво небезпечній ситуації через високий рівень вуглекислого газу в своїй квартирі, вона змогла закликати допомогу за допомогою функції Екстрений SOS на своєму годиннику Apple Watch. Ця подія підкреслює важливість носимої технології в надзвичайних ситуаціях.

У недавній події в Смірні, Делавер, Наталі Насатка відчула симптоми надмірної втоми та розмитого зору. Їй не відомо було, що в її квартирі накопичилася велика кількість вуглекислого газу, смертельного газу, який не видно і не чути. З чудом Насатка змогла активувати функцію SOS на своєму годиннику Apple Watch та зателефонувати до служби 911, перш ніж втратити свідомість.

Завдяки її тривозі, пожежники прибули в квартиру Насатка вчасно, щоб порятувати її з небезпечної ситуації. Насатка висловила свою полегшеність, розповідаючи, як вона закликала на допомогу та виразила бажання жити, поки пожежники не витягли її з ліжка.

Під час подальшого розслідування пожежна служба виявила наявність вуглекислого газу в квартирі Насатка, рівень якого становив небезпечні 80 частин на мільйон. Ця подія слугує нагадуванням про важливість вуглекислокислотних детекторів та потенційні можливості носимої технології для порятунку життя.

Функція Екстрений SOS від Apple виявилася незамінною в різних надзвичайних ситуаціях. Хоча ця конкретна подія підкреслює її ефективність, було також багато інших випадків, коли люди змогли зателефонувати за допомогою простого торкання до своїх зап’ястків. У міру того, як технологія продовжує розвиватися, носимі пристрої, такі як Apple Watch, відіграють важливу роль в особистій безпеці та благополуччі.

Часті запитання: