Нові моделі iPhone Pro від Apple: ціни та оновлення

Apple збирається представити свої нові моделі iPhone Pro сьогодні ввечері на презентації, і хоча було багато витоків і звітів про майбутні телефони, одна загадка залишається: ціна. Чутки припускають, що ціни на моделі, що продаються в США, підвищаться, але як щодо цін в Індії?

У США серія iPhone 14 стартувала з 799 доларів, тоді як базова модель для покупців в Індії була встановлена ​​​​з 79,900 15 рупій. Очікується, що ціни на непрофесійні моделі залишаться на рівні минулого року. Однак очікується, що iPhone 89,900 Plus буде коштувати XNUMX XNUMX рупій.

Тепер поговоримо про моделі Pro. Очікується, що ціна на iPhone 15 Pro буде збільшена на 100 доларів, потенційно починаючи з 1099 доларів у США. В Індії вартість може бути щонайменше на 10,000 15 рупій порівняно з моделлю минулого року. Що стосується iPhone 1299 Pro Max, то ціна на нього може зрости ще більше, потенційно досягнувши XNUMX доларів у США, причому індійські покупці спостерігають помітне зростання порівняно з попереднім роком.

Стандартні моделі iPhone 15 побачать деякі значні оновлення. Звичний виріз буде замінено динамічним островом, що розширить площу екрана та зменшить рамки. За чутками, основна камера буде оновлена ​​з 12 МП до 48 МП, а пристрої будуть працювати на чіпсеті A16 Bionic. Крім того, очікується, що обидві моделі, як не Pro, так і Pro, матимуть порт USB Type-C, який замінить кабель Lightning.

Моделі Pro матимуть титанову раму, яка замінить нержавіючу сталь, що призведе до меншої ваги. IPhone 15 Pro Max представить перископічний об’єктив із 5x-6x оптичним збільшенням. Обидві моделі Pro також перейдуть на порти USB Type-C.

Важливо зазначити, що ці оцінки підвищення цін базуються на чутках, тому до них слід ставитися скептично.

джерела:

– Сьогодні ввечері Apple представить нові моделі iPhone Pro на презентації.

– Очікується, що ціни на непрофесійні моделі залишаться такими ж, як і минулого року.

– Очікується, що iPhone 15 Plus коштуватиме 89,900 XNUMX рупій.

– iPhone 15 Pro потенційно може починатися від 1099 доларів у США.

– Ціна на iPhone 15 Pro Max у США може зрости до 1299 доларів.

– Моделі iPhone 15 матимуть дисплей Dynamic Island.

– За чутками, основна камера буде оновлена ​​до 48 Мп.

– Пристрої працюватимуть на чіпсеті A16 Bionic.

– Очікується, що як моделі, що не є професійними, так і професійні, матимуть порти USB Type-C.

– Моделі Pro матимуть титанову раму, що зменшує вагу.

– iPhone 15 Pro Max представить перископ з оптичним зумом.