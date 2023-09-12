Чого очікувати від осіннього заходу Apple: iPhone 15 і нові годинники Apple

Сьогодні Apple проводить довгоочікувану подію Wonderlust, на якій компанія, як очікується, анонсує iPhone 15, за чутками, і нові годинники Apple. Пряма трансляція події розпочнеться о 10:1 за тихоокеанським літнім часом/XNUMX:XNUMX за східним часом. Ця подія стала першою після того, як Apple представила Vision Pro на WWDC на початку цього літа. Щорічна осіння подія iPhone стала культурним явищем, знаменуючи кінець літа та початок захоплюючих нових продуктів Apple.

Чутки про iPhone 15 ходять місяцями. Деякі припускають, що це буде регулярне оновлення з року в рік, а інші припускають можливість появи більшої моделі Pro під назвою iPhone 15 Ultra. Запрошення на захід із загадковим логотипом Apple, що складається з крихітних частинок, викликало цікавість і припущення. Слоган «Wonderlust» — це гра слова «wanderlust», і ентузіасти Apple намагаються розшифрувати його значення у зв’язку з майбутніми оголошеннями.

Очікується, що лінійка iPhone 15 включатиме чотири моделі: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, iPhone 15 і 15 Plus, по суті, будуть переробленими версіями iPhone 14 Pro без телекамери або корпусу з нержавіючої сталі. Ці нові телефони матимуть 48-мегапіксельну основну камеру та чіп A16 попереднього покоління.

Ймовірно, серйозних змін в дисплеї не буде, оскільки аналітик Росс Янг прогнозує, що базові моделі iPhone 15 не матимуть високої частоти оновлення, як у Pro iPhone. Очікується, що всі чотири моделі підтримуватимуть 15-ватну бездротову зарядку з використанням відкритого стандарту Qi2, що дозволить використовувати більш широкий спектр пристроїв для бездротової зарядки.

Найбільшою зміною в усіх моделях iPhone 15 стане перехід від роз’єму Lightning до порту USB-C. Ця зміна, ймовірно, викликана тиском з боку Європейського Союзу, який прийняв USB-C як загальний стандарт зарядки. Залишається незрозумілим, чи буде USB-C впроваджений у всьому світі чи лише в ЄС, але дуже ймовірно, що всі нові моделі iPhone будуть оснащені портом USB-C.

Очікується, що iPhone 15 Pro і 15 Pro Max матимуть значні зміни. Рамки моделей Pro будуть виготовлені з титану замість нержавіючої сталі, що зменшить їх вагу. Вони також працюватимуть на новому чіпі A17, найменшому кремнію Apple на сьогоднішній день. Серед очікуваних функцій – тонші рамки дисплея та порт USB-C, який підтримує більш високу швидкість передачі даних.

Що стосується оновлень камери, iPhone 15 Pro Max може містити нову 6-кратну оптичну телефотокамеру, яка покращить збільшені фотографії з кращою деталізацією, роздільною здатністю та динамічним діапазоном.

У міру очікування ентузіасти Apple з нетерпінням чекають події Wonderlust, щоб побачити, які захоплюючі нові функції та вдосконалення принесуть iPhone 15 і Apple Watches.

джерела:

- Блумберг

– ChargerLab

Примітка. Ця стаття базується на інформації, доступній до події Apple Wonderlust.