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Подія Apple Wonderlust: чого очікувати від події Apple у 2023 році

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Подія Apple Wonderlust: чого очікувати від події Apple у 2023 році

Apple готується до довгоочікуваної щорічної події, яка відбудеться у відомому театрі Стіва Джобса в Каліфорнії. Хоча конкретні деталі залишаються оповитими таємницею, ентузіасти технологій з нетерпінням чекають презентації лінійки iPhone 15, останнього Apple Watch і потенційних оновлень програмного забезпечення для iOS.

Подія під назвою «Wonderlust» запланована на 12 вересня 2023 року о 10:30 за індійським стандартним часом і 10:90 за тихоокеанським часом. Захід триватиме приблизно XNUMX хвилин і включатиме попередньо записану промову генерального директора Apple Тіма Кука.

Для тих, хто хоче побачити це видовище, Apple пропонує різні варіанти налаштування. Абоненти Apple TV можуть зручно дивитися подію в прямому ефірі на своїх пристроях. Крім того, Apple транслюватиме подію на своїй офіційній сторінці YouTube, забезпечуючи доступність для глядачів без Apple TV. Користувачі веб-браузера також можуть переглянути подію, відвідавши веб-сайт Apple.

З наближенням події ширяться чутки, які натякають на потенційні сюрпризи, які готує Apple. Один із відомих чуток свідчить про те, що iPhone 15 Pro може бути легшим завдяки використанню титану Grade 5 для середньої рами замість сталі. Ще одна інтригуюча можливість пов’язана з переходом Apple від зарядного кабелю Lightning до більш поширеного порту USB-C, можливо, мотивованим нормативним актом Європейського Союзу, що вимагає стандартизованих зарядних кабелів.

Крім нових гаджетів, експерти прогнозують презентацію Apple Watch Ultra 2 і USB-C-сумісного чохла для AirPods Pro. Крім того, є очікування щодо потенційних оновлень у майбутній iOS 17.

Подія Apple завжди є важливою віхою для ентузіастів Apple, що дає можливість стати свідками кульмінації інноваційних починань Apple.

Визначення:
– Модельний ряд iPhone 15: нова серія iPhone, випущена Apple у 2023 році.
– Apple Watch Ultra 2: за чутками, наступник поточної лінійки розумних годинників Apple.
– iOS 17: очікувана нова версія мобільної операційної системи Apple.

джерела:
1. (Стаття джерела) [URL не надано]
2. Веб-сайт Apple (https://www.apple.com)

By Роберт Ендрю

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