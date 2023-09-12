Подія Apple 2023: все, що вам потрібно знати

Довгоочікувана подія Apple 2023 під назвою «Wanderlust» має відбутися 12 вересня 2023 року о 10:00 за тихоокеанським часом. На цьому заході буде продемонстровано низку нових продуктів, зокрема iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 тощо. Багато людей з нетерпінням чекають випуску цих нових пристроїв, зокрема iPhone 15 Ultra, який, за чутками, має з’явитися.

Подія Apple Event 2023 буде доступна для прямої трансляції на Apple TV і Apple.com, що дозволить глядачам бути в курсі останніх анонсів продуктів. Час проведення заходу залежить від країни. Щойно продукти будуть запущені, буде доступно попереднє бронювання, а доставку можна очікувати протягом кількох днів.

Лінійка продуктів для Apple Event 2023 включає iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra або Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 тощо. Ці пристрої пропонують різноманітні функції та вдосконалення, які неодмінно захоплять ентузіастів техніки.

Час проведення Apple Event 2023 у різних країнах такий: США (10:00 за тихоокеанським часом), Європа (10:00 за тихоокеанським часом), Індія (10:30 за тихоокеанським часом), Австралія (10:00 за тихоокеанським часом), Канада (10:00 за тихоокеанським часом), Великобританія (10:00 за тихоокеанським часом), ОАЕ (10:00 за тихоокеанським часом), Росія (10:00 за тихоокеанським часом) і Китай (10:00 за тихоокеанським часом).

Очікується, що презентація iPhone 15 на Apple Event 2023 стане яскравою подією. IPhone 15 буде доступний у різних варіантах, таких як iPhone 15 Pro та Pro Max, що задовольнятимуть різні вподобання користувачів. За чутками, вихідна ціна iPhone 15 становить близько 80,000 XNUMX рупій, що робить його пристроєм високого класу.

Крім того, Apple Event представить Apple Watch Series 9 з оновленою операційною системою під назвою WatchOS 10. Користувачі можуть розраховувати на низку нових функцій і вдосконалень в цій останній версії Apple Watch.

Щоб переглянути подію Apple Event 2023 у прямому ефірі, глядачі можуть відвідати apple.com або отримати доступ до події через програму Apple TV або YouTube. Ці платформи дають можливість спостерігати за подією, як вона розгортається, пропонуючи безпосередньо ознайомитися з останніми продуктами та оголошеннями.

На завершення подія Apple 2023 є довгоочікуваною, обіцяючи нові захоплюючі пристрої та функції. Технологічні ентузіасти в усьому світі з нетерпінням чекають цієї події, що робить її обов’язковою для перегляду як фанатами Apple, так і споживачами.

джерела:

-Apple.com