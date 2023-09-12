Представляємо iPhone 15 Pro і Pro Max: найпотужніші iPhone від Apple

Apple щойно представила свої останні смартфони високого класу, iPhone 15 Pro і Pro Max. Наповнені функціями та найпотужнішою продуктивністю серед усіх смартфонів, ці нові моделі справляють враження.

iPhone 15 Pro має 6.1-дюймовий екран, а Pro Max має більший 6.7-дюймовий дисплей. Обидві моделі працюють на чіпі A17 Pro, який, як стверджує Apple, має більшу продуктивність, ніж будь-який інший смартфон на ринку. Очікується, що завдяки вдосконаленому графічному процесору ці пристрої забезпечать чудовий ігровий досвід.

Однією з помітних змін цього року є включення порту USB-C у нижній частині телефону, який замінив традиційний порт Lightning. Apple може похвалитися тим, що iPhone 15 Pro має швидкість передачі даних 10 Гбіт/с, що полегшує передачу великих файлів, таких як фотографії та відео.

Нові iPhone оснащені міцнішим корпусом із титану, що робить їх стійкішими, ніж будь-коли раніше. Вони бувають чотирьох різних кольорів: чорний, білий, синій і «натуральний». Apple також представила кнопку дії, яка замінює перемикач дзвінка на лівій стороні телефону. Цю кнопку можна налаштувати для виконання різних функцій, наприклад відкриття камери або ввімкнення ліхтарика.

З точки зору фотографії, iPhone 15 Pro і Pro Max пропонують найкращі камери Apple. Оснащені сімома окремими об’єктивами, включаючи оновлену 48-мегапіксельну камеру, ці пристрої роблять приголомшливі фотографії з покращеною продуктивністю в умовах слабкого освітлення та зменшеним відблиском об’єктива. Камери також використовують системи штучного інтелекту Apple для зйомки фотографій HEIF із повною роздільною здатністю та пропонують кілька фокусних відстаней для різноманітних варіантів зйомки. Крім того, телефони підтримують зйомку відео 4K60 ProRes і навіть дозволяють зовнішню пам’ять через порт USB-C.

У той час як базові моделі iPhone отримали оновлення порівняно з минулорічними моделями Pro, iPhone 15 Pro і Pro Max служать полігоном для тестування інноваційних ідей Apple. Завдяки потужній продуктивності, розширеним можливостям камери та можливостям USB-C ці пристрої розширюють межі можливостей iPhone.

джерела:

– Автор: Девід Пірс

– Джерело: The Verge