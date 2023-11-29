Spotify проти Apple: розкриття відмінностей у рейтингу подкастів

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У світі подкастингу з нетерпінням чекають звітів про потокове передавання наприкінці року, щоб отримати уявлення про звички людей споживати подкасти. І Spotify, і Apple нещодавно опублікували свої списки найпопулярніших подкастів, демонструючи найпопулярніші шоу року. Незважаючи на те, що обидва списки частково збігаються, вони здебільшого містять різні подкасти, підкреслюючи різні аудиторії та стратегії кожної платформи.

До 10 найкращих подкастів Apple входять такі улюблені фанатами, як «Crime Junkie», «The Daily» і «This American Life». З акцентом на справжніх злочинах, новинах і відомих брендах подкастів, рейтинг Apple приваблює давніх слухачів подкастів, які, як правило, старшого віку. З іншого боку, 10 найкращих функцій Spotify, як-от «The Joe Rogan Experience», «Call Her Daddy» і «Serial Killers». Список Spotify більше орієнтований на молодшу аудиторію, з акцентом на чат-шоу зі знаменитостями та оригінальний вміст.

Примітно, що Spotify демонструє власний контент на помітному місці, причому чотири з 10 його найкращих шоу є оригіналами Spotify. Хоча цей підхід зазнав певної критики в минулому, Spotify нещодавно відмовився від ексклюзивності, зробивши багато своїх подкастів широко доступними. Рейтинг також проливає світло на вплив внутрішнього маркетингу та звички слухачів, які сприяють успіху певних шоу.

Важливо зазначити, що ці рейтинги дають змогу зазирнути у відповідні платформи, а не в усю індустрію подкастингу. Відповідно до щоквартального дослідження Едісона, «The Joe Rogan Experience» і «Crime Junkie» незмінно популярні на всіх платформах. Однак інші шоу, як-от «Anything goes with Emma Chamberlain» і «Serial Killers», можуть мати різні рейтинги в опитуваннях на основі вподобань слухачів.

Зрештою, різниця в рейтингу подкастів підкреслює різноманітність уподобань слухачів на кожній платформі. Аналізуючи ці списки, дуже важливо враховувати конкретні демографічні показники та стратегії Spotify і Apple, а також поведінку слухачів. Ці рейтинги пропонують цінну інформацію про ландшафт подкастингу, хоча вони не обов’язково відображають індустрію в цілому.

Питання та відповіді:

Чому Spotify і Apple мають різні списки найпопулярніших подкастів?

Spotify і Apple мають різні аудиторії та стратегії, які впливають на їхні топові рейтинги подкастів. Apple прагне залучити старших слухачів і зосереджується на справжніх злочинах, новинах і відомих брендах подкастів. На відміну від цього, Spotify обслуговує молодшу аудиторію та акцентує увагу на чат-шоу зі знаменитостями та оригінальному контенті.

Чому Spotify рекламує власний вміст у своїх найпопулярніших подкастах?

Spotify демонструє власний вміст у своїх найпопулярніших подкастах, щоб підкреслити цінність своїх оригінальних шоу та заохотити слухачів використовувати їх платформу. Незважаючи на критику в минулому, Spotify нещодавно зробив свої подкасти широко доступними, відійшовши від ексклюзивності.

Чи рейтинги подкастів від Spotify і Apple слід вважати галузевими?

Ні, ці рейтинги слід розглядати як миттєвий знімок відповідних платформ, а не як комплексне представлення всієї індустрії подкастингу. Такі фактори, як демографія слухачів, стратегії платформи та рекламні зусилля, впливають на рейтинги, роблячи їх специфічними для кожної платформи.