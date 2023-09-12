Apple відновлює партнерство з Qualcomm щодо модемів 5G

Apple відновила партнерство з Qualcomm, гарантуючи, що гігант споживчої електроніки продовжить використовувати Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF Systems у своїх смартфонах до 2026 року. Це оголошення сталося незважаючи на попередні зусилля Apple розробити власні модеми та зменшити свою залежність від Qualcomm.

Хоча Apple придбала модемний бізнес Intel у 2019 році, забезпечивши компанію необхідними ресурсами для створення власних модемів, схоже, що незалежна розробка модемів Apple ще не досягла результатів. Угода з Qualcomm свідчить про те, що Apple все ще покладається на зовнішніх постачальників для задоволення своїх потреб у модемах.

Розробка власних модемів дозволила б Apple обійти витрати та роялті, пов’язані з компонентами Qualcomm, потенційно підвищивши прибутковість компанії. Однак, поновлюючи партнерство з Qualcomm, Apple гарантує, що у неї є резервний план на випадок, якщо її незалежна розробка модему не просуватиметься так швидко, як очікувалося.

Хоча нова угода не є ексклюзивною, тобто Apple все ще може використовувати власні модеми або модеми інших постачальників, вона підкреслює постійну залежність компанії від Qualcomm у її модемній технології. Apple є значним клієнтом для Qualcomm, і на Apple, і на Samsung припадає 10% або більше консолідованих доходів Qualcomm у 2022 фінансовому році.

Час оголошення заслуговує на увагу, оскільки воно відбувається безпосередньо перед щорічним заходом Apple iPhone, на якому компанія, як очікується, представить свій новий iPhone 15. Оскільки малоймовірно, що ця майбутня лінійка смартфонів включатиме власний модем Apple, Очікується, що вони використовуватимуть модем 5G Qualcomm і інтерфейс RF.

Джерела: Qualcomm

Визначення:

– Модемні радіочастотні системи Snapdragon 5G: діапазон модемів 5G і радіочастотних систем Qualcomm, які використовуються в смартфонах та іншій електроніці.

– Модем: пристрій, який дозволяє пристроям підключатися до Інтернету або інших мереж шляхом передачі та отримання даних.

– Радіочастотний передній кінець: схема в пристрої, яка обробляє передачу та прийом радіочастотних сигналів.

– Роялті: винагороди, які сплачує компанія за використання інтелектуальної власності або технологій іншої компанії.