AMD випускає вихідний код FidelityFX Super Resolution 3

AMD нещодавно зробила вихідний код для FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) доступним для розробників та ентузіастів. Цей крок відбувся після запуску останньої версії технології надвисокої роздільної здатності AMD у вересні з обіцянкою випуску вихідного коду разом із сумісними іграми.

FSR 3 представляє свою технологію генерації фреймів AFMF, яка працює з листопада 2022 року. Код можна знайти у гілці FSR 3 FidelityFX-SDK на GitHub, що робить його легко доступним для розробників, майстрів і просто цікавих. про внутрішню роботу технології. GPU Open також опублікувала посібник з інтеграції у форматі PDF для AMD FSR 3, надавши додаткові ресурси для розробників.

Вихідний код містить повні інструкції з інтеграції DirectX 12 і Unreal Engine 5, двох найпопулярніших ігор для ПК. Завдяки FSR 3 розробники можуть скористатися такими функціями, як генерація кадрів з інтерпольованими кадрами для більш плавного руху, збільшення роздільної здатності з майже рідною якістю, зменшення затримки, високоякісне згладжування та оптимізація для графічних процесорів середнього та високого класу.

Однією з ключових переваг FSR 3 є його крос-платформна сумісність, що дозволяє працювати на графічних процесорах різних брендів і на кількох платформах, включаючи ПК і Xbox. AMD і GPU Open підкреслюють, що інтеграція FSR 3 в гру або програму є простим процесом, особливо для тих, хто вже знайомий з FSR 2.

Проте є деякі міркування, про які слід пам’ятати, використовуючи FSR 3. Рекомендовано використовувати технологію лише при досягненні 60 кадрів в секунду або вище. Якщо комп’ютеру важко досягти 30 кадрів в секунду за вибраної роздільної здатності, радимо уникати використання FSR 3 upscale. Крім того, геймерам рекомендується використовувати обмежувач кадрів у грі та ввімкнути V-Sync On для оптимальної продуктивності.

Хоча FSR 3 спочатку було запущено з підтримкою двох ігор, Forspoken і Immortals of Aveum, список підтримуваних ігор було оновлено разом із випуском вихідного коду. Очікується, що цей підхід із відкритим вихідним кодом сприятиме подальшому сприйняттю та впровадженню FSR 3 у ігровій спільноті.