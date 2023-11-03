Huawei Nova 12 Pro: футуристичний дизайн і потужні функції чекають

Після успішного запуску телефону середнього класу Huawei Nova 11 SE ентузіасти Huawei з нетерпінням чекають майбутньої серії Nova 12. Очікується, що серія Nova 12 буде випущена в цьому місяці або в грудні на китайському ринку. Очікується, що вона буде конкурувати з конкурентами серії OPPO Reno 11 і серії Vivo S18.

Зірка шоу, Huawei Nova 12 Pro, вже привернув увагу ентузіастів смартфонів своїм унікальним футуристичним дизайном. Витік зображення пристрою показує OLED-дисплей із загнутими краями, який справді є видовищем. Що робить його ще більш інтригуючим, так це наявність двох окремих вирізів для селфі-камери, розташованих окремо один від одного, між якими видно частину дисплея. Ходять чутки, що в цих вирізах буде розташована вражаюча 60-мегапіксельна подвійна камера для селфі.

Але на цьому хвилювання не закінчуються. Налаштування задньої камери Nova 12 Pro також має виразну привабливість. Він має основну камеру у верхній частині, за якою йде острів камери овальної форми з двома об’єктивами, що супроводжується витонченою горизонтальною світлодіодною стрічкою спалаху. За чутками, конфігурація камери включає потужну 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельний надширококутний об’єктив, який також може працювати як макрооб’єктив, і ще одну 50-мегапіксельну телефотокамеру.

Очікується, що під своїм елегантним зовнішнім виглядом Nova 12 Pro матиме вражаючу продуктивність. Припущення припускають, що він буде працювати на чіпсеті Kirin 5s із підтримкою 9000G, що забезпечить блискавичне підключення. За чутками, пристрій також має OLED-панель із вражаючою частотою оновлення 120 Гц, що гарантує плавне та плавне зображення. Очікується, що Nova 12 Pro буде мати потужний акумулятор на 4,500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Кажуть, що пристрій працює під управлінням Harmony OS 4, власної операційної системи Huawei, і пропонує двостороннє супутникове підключення.

Ажіотаж також зростає навколо анонсу стандартної моделі Nova 12, яка, як очікується, буде супроводжувати версію Pro. За чутками, Nova 12 буде оснащений новим чіпсетом Kirin 830, який обіцяє покращену продуктивність і ефективність.

Оскільки серія Nova 12 наближається до випуску, шанувальники Huawei з нетерпінням чекають офіційного анонсу, сподіваючись, що їхні очікування щодо візуально приголомшливого телефону з потужними функціями будуть виправдані та перевершені.

Питання і відповіді

1. Коли буде представлена ​​серія Huawei Nova 12?

Очікується, що серія Nova 12 буде представлена ​​​​в цьому місяці або в грудні на китайському ринку.

2. Які очікувані конкуренти серії Nova 12?

Очікується, що серія Nova 12 буде конкурувати з серіями OPPO Reno 11 і Vivo S18.

3. У чому полягає унікальна особливість дизайну Huawei Nova 12 Pro?

Huawei Nova 12 Pro має два чітких вирізи для камери для селфі, розташовані на відстані один від одного на передній частині, між якими видно частину дисплея.

4. Яка очікувана конфігурація камери Nova 12 Pro?

За чутками, конфігурація камери включає 50-мегапіксельну основну камеру, 12-мегапіксельний ультраширокий об’єктив, який також може працювати як макрооб’єктив, і 50-мегапіксельну телефотокамеру.

5. Які, за чутками, характеристики Nova 12 Pro?

Очікується, що Nova 12 Pro працюватиме на чіпсеті Kirin 5s із підтримкою 9000G, матиме OLED-панель із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 4,500 мАг із підтримкою швидкої зарядки 100 Вт і працюватиме під управлінням Harmony OS 4.