Ви готові перевірити свої знання про покемонів? Пробна вікторина Lacey’s Elite Trial у DLC Indigo Disk із Pokemon Scarlet and Violet обов’язково кине виклик навіть найдосвідченішим тренерам. Зайдіть у Coastal Plaza в Coastal Biome Тераріуму та підготуйтеся до битви розуму.

Питання 1: Електрична сила Пікачу

Лейсі познайомить вас з Пікачу, популярним покемоном електричного типу, відомим своєю здатністю виробляти електрику. Вона попросить вас визначити частину тіла, в якій Пікачу зберігає цю силу. У цьому випадку правильна відповідь - щоки Пікачу.

Питання 2: Радар Веноната

Далі Лейсі покличе Венонат і підкреслить його унікальну здатність використовувати певну частину тіла як радар навіть у найтемнішу ніч. Чи можете ви вгадати, яка це частина тіла? Правильна відповідь - очі Веноната.

Питання 3: Справжня антична форма Sinistea

Лейсі представить вам трьох братів і сестер Сіністея та повідомить, що важко визначити справжні антикварні предмети. Ваше завдання вибрати античну форму Sinistea, яку можна впізнати за міткою на дні чашки. Виберіть чашку посередині, щоб продовжити.

Запитання 4: Знайди рожевий мінор

Уважно стежте за еволюцією Мініора, оскільки кожен варіант змінюється на свою форму метеора. Ваше завдання знайти серед лінійки рожевий Мініор. Слідкуйте за будь-якими змінами форми.

Питання 5: Звичка Гранбулла спати

На останнє запитання Лейсі покаже свого власного покемона Гранбула та запропонує вам вгадати, яку частину тіла він використовує як подушку під час сну. Правильна відповідь - животик Гранбулла.

Щиро вітаю! Ви пройшли пробну вікторину Lacey’s Elite Trial і довели, що маєте все необхідне, щоб стати справжнім знавцем покемонів. Слідкуйте за новинами та чекайте нових захоплюючих випробувань у світі Pokemon Scarlet and Violet.

Не забувайте продовжувати досліджувати, тренуватися та відкривати нових покемонів на шляху до того, щоб стати найкращим тренером покемонів!