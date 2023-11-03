Темна сторона штучного інтелекту: захист наших дітей від глибокої фейкової експлуатації

Штучний інтелект (ШІ) швидко став однією з найвпливовіших технологій у світі, революціонізувавши спосіб виконання завдань, забезпечивши швидку обробку даних у безпрецедентному масштабі. Однак за його вражаючими можливостями ховається темніша сторона, яка створює значні ризики, особливо для вразливих людей, таких як діти. Бет Джексон, програмний менеджер і терапевт Національного центру захисту прав дітей, висловила занепокоєння щодо лякаючого потенціалу цієї технології. Зловмисники можуть легко використовувати штучний інтелект для маніпулювання невинними зображеннями та створення відвертого та принизливого контенту.

На відміну від цитати в оригінальній статті, де Джексон підкреслює легкість, з якою зловмисники можуть отримувати доступ до загальнодоступних зображень і використовувати їх, це спотворене використання технології штучного інтелекту може перетворювати прості повсякденні зображення на імітований і, здавалося б, реальний відвертий вміст. Нещодавно в Іспанії стався тривожний інцидент, коли молоді хлопці використовували легкодоступний додаток зі штучним інтелектом, щоб змінити невинні фотографії своїх однокласників, поширюючи відверті підроблені зображення по всій школі. Жертви мимоволі виявили ці змінені фотографії, на яких вони були повністю оголеними, що викликало глибоке емоційне страждання.

Тим часом поширеність глибоких фейкових порно відео зросла, впливаючи на людей без їхньої згоди. Стрімерка «Солодка Аніта», яку шанують за її внесок у ігрову спільноту, стала жертвою глибоких фейкових порно-відео, де її образ зловмисно маніпулювали та демонстрували в принизливих і агресивних сексуальних актах. Ці глибокі фальшиві відео, які є значним технологічним прогресом у порівнянні зі зміною нерухомих зображень, можуть створювати контент, який виходить за межі уяви особи, на яку спрямовано.

Оскільки технологія штучного інтелекту постійно розвивається страшною швидкістю, Джексон підкреслює нагальну потребу в обізнаності та контролі. Батьки повинні бути пильними, керуючи власним розповсюдженням зображень і обмежуючи доступ до вразливих зображень, беручи на себе відповідальність за захист своїх дітей. Крім того, жертви повинні негайно повідомляти про інциденти правоохоронним органам, утримуючись від поширення компрометуючих зображень.

Усвідомлюючи серйозність проблеми, президент Байден видав указ про регулювання штучного інтелекту та зменшення ризиків. Однак навіть за таких заходів діти залишаються дуже вразливими до експлуатації в Інтернеті. Вкрай важливо, щоб батьки та суспільство в цілому були поінформованими та вживали активних заходів для боротьби з глибокими фейковими загрозами. Використання програмного забезпечення для виявлення зображень і аудіо, створених штучним інтелектом, дотримання вказівок Міністерства внутрішньої безпеки та розуміння того, як уникнути глибокого фейкового шахрайства, є ключовими елементами захисту від експлуатації.

Завдяки спільним зусиллям ми можемо прагнути захистити наших дітей від темної сторони штучного інтелекту, забезпечуючи їх цифрову безпеку та добробут у технологічному середовищі, що постійно розвивається.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке ШІ?

ШІ, або штучний інтелект, відноситься до розробки комп’ютерних систем, які можуть виконувати завдання, що вимагають людського інтелекту, наприклад розпізнавання мови, вирішення проблем і прийняття рішень.

2. Що таке глибокі фейки?

Глибокі фейки – це сильно маніпульовані та оманливі медіа, зокрема зображення, відео чи аудіо, створені за допомогою технології штучного інтелекту, щоб переконливо змінити чийсь зовнішній вигляд чи голос.

3. Як люди можуть захистити себе від глибокої фейкової експлуатації?

Щоб захиститися від глибокої фейкової експлуатації, люди можуть використовувати програмне забезпечення, призначене для ідентифікації створеного штучним інтелектом контенту, дотримуватися вказівок органів влади, як-от Міністерства внутрішньої безпеки, і бути в курсі поширених глибоких фейкових шахрайств.

4. Що робити, якщо він став жертвою глибокої фейкової експлуатації?

Якщо хтось стає жертвою глибокої фейкової експлуатації, вкрай важливо негайно повідомити про інцидент правоохоронним органам і утриматися від поширення скомпрометованого вмісту.

джерела:

– [Програмне забезпечення для перевірки, чи зображення чи аудіо створено ШІ] (https://www.example.com)

– [Короткий звіт Міністерства внутрішньої безпеки про загрози глибоких підроблених ідентифікаційних даних](https://www.example.com)

– [Поради щодо того, як уникнути глибокого фейкового шахрайства](https://www.example.com)

– [Національний центр для зниклих безвісти та дітей, що піддаються експлуатації] (https://www.example.com)

– [Національний центр захисту прав дітей](https://www.example.com)