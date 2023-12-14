EggBred пропонує унікальні сендвічі для сніданку в Лонг-Біч

EggBred, улюблене місце для сендвічів на сніданок, відоме своїм фірмовим молочним хлібом і увагою до якості, збирається відкрити свій перший франчайзинговий магазин у Лонг-Біч на початку 2022 року. Новий магазин, розташований у вежі Shoreline Gateway у центрі міста, пропонуватиме те ж саме. меню як головне місце в La Habra.

Успіх EggBred можна пояснити його прихильністю до деталей і смачних інгредієнтів. Наприклад, заклад створює власну ковбасу для сніданку, використовуючи спеціальну суміш свинячої лопатки, спинного жиру, часнику та італійських трав. Картопля заправляється пивним кляром, щоб додати додатковий смак.

EggBred не тільки чудово готує бутерброди на сніданок, але й пропонує різноманітні варіанти обіду. Однією з видатних страв є «Нашвільська красуня», куряча грудка в ручній паніровці з копченою паприкою, сидром із оцтом, солоними огірками з кропу на окружному ярмарку, усе це вкладено в підсмажену молочну булочку. «Стейк Рибай та яйце» містить ніжне рибай, яйце середнього розміру, рукколу в лимонній заправці, карамелізовану цибулю та смажений перець чімічуррі.

Окрім сендвічів, EggBred нещодавно додав до свого меню сім буріто на сніданок. «Chili Con Carne Burrito» поєднує рибай асаду, домашній чорізо чилі, картоплю в пивному клярі тощо.

Для тих, хто шукає альтернативи сендвічам, EggBred подає місцеві англійські кекси розміром з булочки для гамбургерів, які ідеально підходять для індивідуальних яєць Бенедикт. Інші варіанти включають тости з авокадо та апетитний сніданок путін із хрусткою картоплею, куркою з попкорну з пахтою, соусом із сільської ковбаси тощо.

Незважаючи на те, що EggBred відкрив свої двері в складні часи пандемії COVID-19, його унікальна концепція та чудові пропозиції швидко набули популярності в соціальних мережах. Відео бренду в Instagram із бутербродами з начинкою та липкими яєчними жовтками швидко зібрали тисячі переглядів.

Протягом наступних кількох років EggBred планує відкрити ще 10 франчайзингових закладів для любителів сніданку по всій країні. Місце розташування Лонг-Біч, яке відкриється наприкінці січня або на початку лютого, має на меті надати громаді смачний сніданок від шеф-кухаря, який можна взяти на винос.

Підпишіться на EggBred в Instagram, щоб дізнаватися про оновлення магазину в Лонг-Біч. Вежа Shoreline Gateway, розташована за адресою 777 E. Ocean Boulevard, обіцяє стати ідеальним домом для інноваційних і смачних сніданків EggBred.