5 найкращих комп’ютерів Chromebook для студентів до 300 доларів

Якщо ви студент і шукаєте доступний і ефективний ноутбук, Chromebook може стати ідеальним вибором для вас. Комп’ютери Chromebook пропонують чудове співвідношення ціни та якості, що робить їх ідеальними для студентів із обмеженим бюджетом. Хоча вони можуть не мати всіх функцій традиційних ноутбуків, комп’ютери Chromebook чудово підходять для перегляду веб-сторінок, потокового передавання та перевірки електронної пошти. Вони також сумісні з хмарними іграми, що робить їх життєздатним варіантом для звичайних геймерів.

Ось п’ять найкращих комп’ютерів Chromebook, рекомендованих для студентів до 300 доларів США:

1) Lenovo 14e ($235): цей Chromebook виділяється чудовим співвідношенням ціна-функції. Завдяки процесору AMD A6, 4 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ флеш-пам’яті він забезпечує задовільну продуктивність для щоденних завдань. Lenovo 14e також має різноманітні порти, включаючи два порти USB 3.1, два порти USB-C, слот для замка Kensington і пристрій для читання карток microSD.

2) Acer Chromebook 314 ($279): Acer Chromebook 314 оснащено процесором Intel Celeron N4020, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ пам’яті eMMC. Хоча він може не підходити для ігор або багатозадачності, він забезпечує тривалий час автономної роботи до 10 годин.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (від $285): ASUS Chromebook Flip CM3 постачається з чіпсетом MediaTek MT8183, оптимізованим для ОС Chrome. Він може похвалитися компактним форм-фактором, 12-дюймовим IPS-дисплеєм із співвідношенням сторін 3:2 і вражаючим 16-годинним часом автономної роботи. Він також підтримує стилус USI.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Lenovo Chromebook Duet можна використовувати і як ноутбук, і як планшет. Його 10.1-дюймовий сенсорний дисплей і портативний дизайн роблять його ідеальним для використання в дорозі. З чіпсетом MediaTek Helio P60T він забезпечує час автономної роботи до 10 годин.

5) Samsung Chromebook 4+ ($300 зі знижками): Samsung Chromebook 4+ має 15.6-дюймовий дисплей, що дає йому перевагу перед іншими Chromebook. Він пропонує конфігурації з 4 ГБ або 6 ГБ оперативної пам’яті та до 64 ГБ пам’яті. Однак важливо зазначити, що для традиційного SSD із 128 ГБ пам’яті ціна зростає майже до 400 доларів США.

Ці Chromebook забезпечують надійну продуктивність і відповідають потребам студентів за доступною ціною. Однак перед прийняттям рішення про покупку рекомендується провести додаткові дослідження та розглянути особисті вимоги.

джерела:

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