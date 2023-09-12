The Crew Motorfest: карта, що змінює гру

У гоночній грі з відкритим світом Ubisoft, The Crew Motorfest, була представлена ​​карта, яка привернула увагу ігрової спільноти. На відміну від більшості карт відеоігор, які часто просто підлягають ремонту, карту The Crew Motorfest називають найкращою та найкрутішою картою відеоігор 2023 року.

Однією з видатних особливостей карти є її повна інтеграція з ігровим світом. Коли гравці досліджують дороги, пандуси та пагорби Гаваїв, вони можуть відкрити карту, щоб краще побачити острів. Що робить цю карту справді вражаючою, так це її повністю 3D і дуже деталізоване представлення. Гравці можуть обертати карту, поки машини та літаки продовжують рухатися по ній у режимі реального часу, додаючи додатковий рівень занурення.

Але це не зупиняється на цьому. Рівень деталізації карти вражає. Збільшення масштабу будь-якої частини острова відкриває представлення ігрового світу в реальному часі, разом із NPC, які займаються своїми щоденними справами, і автомобілями, що їздять навколо. Такий рівень інтерактивності та реалістичності є рідкістю для карт відеоігор.

На практичному рівні карта The Crew Motorfest надає гравцям корисну інформацію. Він демонструє, де з’єднуються дороги, форму будівель, розташування пагорбів та інші географічні об’єкти. Така увага до деталей не тільки покращує ігровий досвід, але й допомагає гравцям орієнтуватися в ігровому світі.

Представлення такої вражаючої та корисної карти встановлює новий стандарт для карт відеоігор. Він служить різким контрастом до інших недавніх випусків, таких як Starfield, який отримав критику за свою тьмяну та некорисну карту в грі.

Інноваційна технологія карт Ubisoft викликає питання, що ще вони можуть з нею зробити. Багато гравців уже мріють про можливості, пропонуючи гру, орієнтовану на карти, яка поєднує дослідження з популярними франшизами Ubisoft, такими як Assassin's Creed або Watch Dogs.

Підсумовуючи, карта The Crew Motorfest кардинально змінює правила гри. Він пропонує такий рівень деталізації, інтерактивності та корисності, який рідко можна побачити в картах відеоігор. Ця інновація встановлює нову планку для майбутніх розробок ігрової індустрії.

джерела:

– https://www.theverge.com/23443584/the-crew-motorfest-map-ubisoft

– https://www.amazon.com/The-Crew-Motorfest-PlayStation-5/dp/B09M8Z66RW

– https://www.bestbuy.com/site/the-crew-motorfest-playstation-5/6524951.p

– https://www.gamestop.com/video-games/playstation-5/games/products/the-crew-motorfest/11152014.html