Відкрийте для себе гострі відчуття виживання в «Напередодні» на GeForce ЗАРАЗ

Приготуйтеся до захоплюючої адреналіну пригоди в постапокаліптичному світі «Напередодні». Розроблена Fntastic, ця MMO-гра жахів з відкритим світом перенесе вас на східне узбережжя Сполучених Штатів, де зомбі заполонили суспільство. Як член Priority або Ultimate на GeForce NOW ви можете транслювати цю гру на будь-якому пристрої з підтримкою RTX ON.

Пориньте в чудово деталізований Нью-Форчун-Сіті, наповнений високими хмарочосами, розгалуженими торговими центрами та величними стадіонами. Досліджуйте великий світ, використовуючи різноманітні транспортні засоби, і боріться з іншими гравцями та зараженими істотами, щоб вижити. Збирайте цінну здобич, виконуйте квести і навіть будуйте власний будинок, переміщаючись у циклі дня й ночі, що постійно змінюється.

Відчуйте хвилювання від відновлення суспільства, не виходячи з дивана, транслюючи гру з хмари. Учасники Priority можуть насолоджуватися грою з роздільною здатністю до 1080p і 60 кадрів на секунду, тоді як учасники Ultimate можуть користуватися перевагами тривалих ігрових сеансів, надширокої роздільної здатності та навіть потокової передачі в 4K зі швидкістю до 120 кадрів в секунду. Обидва членства мають функцію трасування променів у реальному часі, що забезпечує приголомшливе кінематографічне освітлення для кожної зустрічі з нежиттю.

Вирушайте в епічну подорож у «Аватар: кордони Пандори»

Пориньте у фантастичний світ Пандори з «Avatar: Frontiers of Pandora», пригодницькою грою з відкритим світом від Ubisoft. Заснована на хітових фільмах «Аватар», ця гра занурюється вглиб незвіданого регіону Пандори під назвою Західний кордон. Як учасник GeForce NOW Ultimate ви можете транслювати цю епічну пригоду на будь-якому пристрої з серверами GeForce RTX 4080 у хмарі.

Об’єднайте зусилля з іншими кланами, щоб захистити Пандору від жадібної до ресурсів корпорації RDA. Налаштовуйте свого персонажа, створюйте нове спорядження та вдосконалюйте свої навички та зброю, щоб використовувати неймовірну силу та спритність. Злітайте в небо на банші, міфічних драконоподібних істотах, які дозволять вам досліджувати величезний західний кордон і брати участь у захоплюючих повітряних битвах з RDA.

Відчуйте цю візуально приголомшливу пригоду, як ніколи раніше, з GeForce NOW. Учасники Ultimate можуть насолоджуватися грою з роздільною здатністю до 4K, занурюючись у пишні пейзажі та захоплюючі краєвиди Пандори. Дозвольте сміливості та рішучості На'ві керувати вами в боротьбі за майбутнє цього надзвичайного світу.

Відкрийте для себе чарівні світи Орі на GeForce ЗАРАЗ

Вирушайте в захоплюючу подорож чарівними світами Орі з GeForce NOW. Приєднуйтесь до духовного опікуна Орі, який досліджує приголомшливі, сповнені небезпеки пейзажі в «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» і «Ori and the Will of the Wisps». Ці назви Xbox PC Game Pass є останніми доповненнями до бібліотеки GeForce NOW, що пропонує учасникам можливість випробувати відзначену нагородами серію пригод.

У «Ori and the Blind Forest: Definitive Edition» допоможіть Орі відновити рівновагу в лісі після того, як його розлучили зі своїм домом під час руйнівної бурі. Об’єднавшись із духом на ім’я Сейн, Орі повинен знайти своє справжнє призначення та подолати лихо у прекрасному світі Нібеля.

Продовжте подорож Орі в «Ori and the Will of the Wisps», де ви вирушите в нову країну Нівен. Допоможіть сові зі зламаними крилами на ім’я Ку та зціліть землю від темної порчі, відкриваючи нових друзів, ворогів і таємниці на цьому шляху.

Завдяки потужності хмари транслюйте ці захоплюючі пригоди майже на будь-якому пристрої. Учасники GeForce NOW Ultimate також можуть покращити свій ігровий досвід завдяки високому динамічному діапазону на підтримуваних пристроях, занурюючись у приголомшливі візуальні ефекти серії Ori.

Досліджуйте LEGO Fortnite у хмарі

Будьте готові до унікального поєднання конструкторів LEGO та Fortnite із «LEGO Fortnite» на GeForce NOW. Ця гра, розроблена Epic Games, дає вам змогу розкрити свій творчий потенціал, побудувавши та налаштувавши найкращу домашню базу за допомогою елементів LEGO. Наймайте жителів села, щоб збирати матеріали та пережити ніч, і вирушайте в сміливі пригоди на пошуки рідкісних ресурсів у глибоких печерах.

Не пропустіть 17 нових ігор, які приєдналися до бібліотеки GeForce NOW, зокрема «World War Z: Aftermath», «Warhammer 40,000: Rogue Trader» і «Fortnite Festival». На GeForce NOW кожен знайде чим захопитися, пропонуючи різноманітну колекцію ігор на будь-який смак.

Хоча довгоочікувана «Halo Infinite» зіткнулася з деякими технічними проблемами під час запланованого випуску у вересні, команда GeForce NOW активно працює з Microsoft і розробником ігор 343 Industries, щоб найближчим часом представити гру в сервіс. Слідкуйте за новинами GFN у четвер, щоб дізнатися більше про цю цікаву подію.

