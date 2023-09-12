Найкращі пульти дистанційного керування Android у 2023 році: покращте свій досвід розваг

Якщо ви втомилися шукати правильний пульт дистанційного керування Android для керування своїми пристроями, не шукайте далі. У цій статті ми представимо 11 найкращих пультів Android на 2023 рік, які задовольнять усі ваші потреби, будь то керування телевізором, системою домашнього кінотеатру чи розумними домашніми пристроями. Ці пульти дистанційного керування пропонують розширені функції, зручний інтерфейс і безперебійну сумісність для покращення ваших розваг.

Пульт дистанційного керування Android TV Box:

Цей пульт є обов’язковим аксесуаром для користувачів Android TV Box. Він сумісний з популярними моделями і не потребує програмування. Просто вставте нові батареї та одразу почніть використовувати. У комплект входить один пульт дистанційного керування, який живиться від двох батарейок ААА. Компактний пульт дистанційного керування чорного кольору забезпечує зручність і легкість використання.

Замініть пульт дистанційного керування для Android TV Box:

Цей замінний пульт дистанційного керування сумісний з різними моделями Android TV Box. Він пропонує легке налаштування за допомогою лише двох нових батарейок AAA. Компактний дизайн і широка сумісність роблять його надійним і зручним варіантом керування Android TV Box.

Багатофункціональна міні-клавіатура Fly Mouse 3G Rii MX2.4 та інфрачервоний пульт дистанційного керування:

Цей універсальний пристрій поєднує в собі бездротову клавіатуру, мишу та пульт дистанційного керування. Він сумісний з різними пристроями, такими як Google Android Smart TV/Box, IPTV, Windows і MAC OS. Датчик руху дозволяє зручно керувати мишею, помахавши пультом дистанційного керування, і має функцію «підключай і працюй». Він також має функцію навчання ІЧ, що дозволяє вивчати до п’яти клавіш на ІЧ-пульті дистанційного керування телевізора.

Загалом ці пульти дистанційного керування Android пропонують зручність, легкість використання та сумісність із широким спектром пристроїв. Завдяки розширеним функціям і зручним інтерфейсам вони створені, щоб покращити ваші розважальні враження. Попрощайтеся з кількома пультами дистанційного керування та відчуйте привіт зручності у вас під рукою.

джерела:

– (Джерело 1: стандартний замінний ІЧ-пульт дистанційного керування)

– (Джерело 2: заміна пульта дистанційного керування, придатного для Android TV Box A95X R2 S905W TX2 TX3 Mini TX5 TX6 TX9 Pro TX3 Max TX92 TX95 Mini TX3 Max TX5 Pro TX5 Max TX6 Max TX9 Pro TX92 TX95)

– (Джерело 3: Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Keyboard & Infrared Remote Control)