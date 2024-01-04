Індійська організація дослідження космосу готується до вирішальної сонячної місії

Індійська організація дослідження космосу (ISRO) готується до важливого моменту у своїй першій сонячній місії “Адітья-Л1”. Запланована на 6 січня, ця місія залежить від вирішального маневру з запуску для вирівнювання космічного корабля з точкою L1. Голова ISRO, С. Соманат, підкреслив важливість цього останнього запалювання, яке визначатиме долю корабля.

Місія “Адітья-Л1”, запущена 2 вересня 2023 року, вимагала точного планування та технологічного майстерності. Виконання багатьох маневрів на землі та маневру TL1I (вставка у точку Транс-Лагранжа №1) призводило до цього вирішального події – останнього запалювання.

Майбутній маневр є критичним для досягнення стабільної орбіти навколо точки L1, розташованої приблизно в 1,5 мільйона кілометрів від Землі у напрямку Сонця. Без цього останнього запалювання космічний апарат відхилився би від заданого шляху і пересунувся ближче до Сонця через своє більше тіло.

Точка L1 надає унікальну перспективу для постійного спостереження за Сонцем, незалежно від затемнень. Завдання місії “Адітья-Л1” включає вивчення сонячних активностей, таких як корональні викиди мас та сонячні спалахи, які мають значення для розуміння космічної погоди та її впливу на комунікаційні супутники та електричні мережі на Землі.

Після успішного виконання останнього запалювання космічний апарат буде ув’язнений у своїй орбіті. Однак, щоб підтримувати його положення, все одно знадобляться періодичні корекції. Невдача в досягненні цього вирішального маневру загрожувала би рокам зусиль та інвестицій.

ISRO сподівається вдало виконати цей останній маневр та забезпечити успіх місії “Адітья-Л1”.

Часті питання

Яка мета місії “Адітья-Л1”?

Метою місії “Адітья-Л1” є вивчення сонячних активностей, таких як корональні викиди мас та сонячні спалахи, для кращого розуміння космічної погоди та її впливу на комунікаційні супутники та електричні мережі на Землі.

Де знаходиться точка L1?

Точка L1 розташована приблизно в 1,5 мільйона кілометрів від Землі у напрямку Сонця. Вона надає унікальну перспективу для постійного спостереження за Сонцем, без затемнень.

Що станеться, якщо останній запалювальний маневр не вдасться?

Якщо останній запалювальний маневр не вдасться, космічний апарат відхилиться від заданої орбіти та підійде ближче до Сонця через своє більше тіло. Це загрожуватиме місії та її цілям.