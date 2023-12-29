У році 2050 океани будуть стикатися з небаченими викликами внаслідок зміни клімату, забруднення та надмірного рибальства. Вчені та дослідники передбачають, що до 2050 року океани пройдуть значні перетворення, які вплинуть на морське життя, прибережні спільноти та глобальний клімат. Підйом рівня моря, кислотність та втрата біорізноманіття – це лише декілька з тривожних змін, які очікують наші океани у найближчі десятиліття. Цю статтю розглядає потенційні сценарії та досліджує заходи, необхідні для пом’якшення цих загроз та забезпечення сталого майбутнього для наших океанів.

Які будуть океани у 2050 році?