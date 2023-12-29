Що було знайдено на дні Маріанського жолоба?

Дослідження Маріанського жолоба, відомого як “Challenger Deep”, надало вченим небачені уявлення про унікальну екосистему, що процвітає в цьому екстремальному середовищі. Ось деякі неймовірні відкриття з останньої експедиції:

1. Нові види: Експедиція виявила численні раніше невідомі види, включаючи різні типи глибоководних риб, ракоподібних і медуз. Ці створіння пристосувалися для виживання в екстремальному тиску та темряві жолоба, даруючи цінні уявлення про різноманіття життя на Землі.

2. Мікропластик: Шокуюче виявлення було те, що навіть на дні найглибшої точки океану виявлено мікропластик. Ці дрібні частинки, що походять від людської діяльності, проникли навіть у найвіддаленіші куточки нашої планети. Присутність мікропластику в такому чистому середовищі викликає стурбованість щодо впливу пластикового забруднення на морський світ.

3. Геологічні особливості: Експедиція також розкрила захоплюючі геологічні особливості, такі як підводні гори, жолоби всередині жолоба і гідротермальні виливи. Ці виливи, які викидають мінералогічно багату рідину, підтримують унікальні екосистеми і можуть містити відомості про походження життя на Землі.

4. Екстремальні умови: Дослідники зустріли екстремальні умови на дні жолоба, включаючи величезний тиск і повну темряву. Тиск на такій глибині еквівалентний приблизно 1 000 разам атмосферному тиску на рівні моря, що робить його надзвичайно вимогливим середовищем для будь-якого виду життя.

5. Наукові досягнення: Для проведення експедиції використовувалися передові технології, включаючи дистанційно керовані апарати (ROV) та прогресивні системи зображення, для отримання зображень високої роздільної здатності та збору зразків з жолоба. Ці технологічні досягнення революціонізували нашу здатність вивчати та розуміти глибоководне середовище.

Часто Задавані Питання (ЧаП)

П: Яка глибина Маріанського жолоба?

В: Маріанський жолоб досягає глибини приблизно 36 070 футів (10 994 метри), що робить його найглибшою частиною світового океану.

П: Чому Маріанський жолоб важливий?

В: Жолоб має велике наукове значення, оскільки надає уявлення про геологічні процеси, що формують нашу планету, та підтримує унікальні екосистеми, що адаптовані до екстремальних умов.

П: Чи знайдено на дні жолоба об’єкти, створені людьми?

В: Хоча на останній експедиції не повідомлено про жодні об’єкти, створені людьми, попередні дослідження виявили сміття, включаючи пластикові пакети та інше сміття, що підкреслює проблему забруднення навіть у найглибших частинах океану.

П: Чи можуть люди вижити в екстремальних умовах Маріанського жолоба?

В: Екстремальний тиск та відсутність світла на дні жолоба роблять його недоступним для життя людини без спеціального обладнання та технології.

П: Чи будуть проведені подальші експедиції для дослідження Маріанського жолоба?

В: Вчені постійно прагнуть поглиблювати наше розуміння глибинного морського середовища. Майбутні експедиції ймовірно відбудуться, використовуючи передові технології для розкриття нових таємниць, прихованих у Маріанському жолобі.

Джерела:

– National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/environment/oceans/critical-issues-mariana-trench/

– NOAA Ocean Explorer: https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/marianas-trench.html

– BBC News: https://www.bbc.com/news/science-environment-45655165