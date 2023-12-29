You are Here
Що було знайдено на дні Маріанського жолоба?
News Science xPL

Що було знайдено на дні Маріанського жолоба?

Дослідження Маріанського жолоба, відомого як “Challenger Deep”, надало вченим небачені уявлення про унікальну екосистему, що процвітає в цьому екстремальному середовищі. Ось деякі неймовірні відкриття з останньої експедиції:

1. Нові види: Експедиція виявила численні раніше невідомі види, включаючи різні типи глибоководних риб, ракоподібних і медуз. Ці створіння пристосувалися для виживання в екстремальному тиску та темряві жолоба, даруючи цінні уявлення про різноманіття життя на Землі.

2. Мікропластик: Шокуюче виявлення було те, що навіть на дні найглибшої точки океану виявлено мікропластик. Ці дрібні частинки, що походять від людської діяльності, проникли навіть у найвіддаленіші куточки нашої планети. Присутність мікропластику в такому чистому середовищі викликає стурбованість щодо впливу пластикового забруднення на морський світ.

3. Геологічні особливості: Експедиція також розкрила захоплюючі геологічні особливості, такі як підводні гори, жолоби всередині жолоба і гідротермальні виливи. Ці виливи, які викидають мінералогічно багату рідину, підтримують унікальні екосистеми і можуть містити відомості про походження життя на Землі.

4. Екстремальні умови: Дослідники зустріли екстремальні умови на дні жолоба, включаючи величезний тиск і повну темряву. Тиск на такій глибині еквівалентний приблизно 1 000 разам атмосферному тиску на рівні моря, що робить його надзвичайно вимогливим середовищем для будь-якого виду життя.

5. Наукові досягнення: Для проведення експедиції використовувалися передові технології, включаючи дистанційно керовані апарати (ROV) та прогресивні системи зображення, для отримання зображень високої роздільної здатності та збору зразків з жолоба. Ці технологічні досягнення революціонізували нашу здатність вивчати та розуміти глибоководне середовище.

Часто Задавані Питання (ЧаП)

П: Яка глибина Маріанського жолоба?
В: Маріанський жолоб досягає глибини приблизно 36 070 футів (10 994 метри), що робить його найглибшою частиною світового океану.

П: Чому Маріанський жолоб важливий?
В: Жолоб має велике наукове значення, оскільки надає уявлення про геологічні процеси, що формують нашу планету, та підтримує унікальні екосистеми, що адаптовані до екстремальних умов.

П: Чи знайдено на дні жолоба об’єкти, створені людьми?
В: Хоча на останній експедиції не повідомлено про жодні об’єкти, створені людьми, попередні дослідження виявили сміття, включаючи пластикові пакети та інше сміття, що підкреслює проблему забруднення навіть у найглибших частинах океану.

П: Чи можуть люди вижити в екстремальних умовах Маріанського жолоба?
В: Екстремальний тиск та відсутність світла на дні жолоба роблять його недоступним для життя людини без спеціального обладнання та технології.

П: Чи будуть проведені подальші експедиції для дослідження Маріанського жолоба?
В: Вчені постійно прагнуть поглиблювати наше розуміння глибинного морського середовища. Майбутні експедиції ймовірно відбудуться, використовуючи передові технології для розкриття нових таємниць, прихованих у Маріанському жолобі.

Джерела:
– National Geographic: https://www.nationalgeographic.com/environment/oceans/critical-issues-mariana-trench/
– NOAA Ocean Explorer: https://oceanexplorer.noaa.gov/facts/marianas-trench.html
– BBC News: https://www.bbc.com/news/science-environment-45655165

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *