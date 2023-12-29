Чи збирається Amazon конкурувати з Starlink?

Наразі Amazon не зробив жодних публічних заяв щодо своїх планів конкурувати безпосередньо з Starlink. Однак участь компанії у космічній індустрії та наявна інфраструктура свідчать про те, що вона може потенційно увійти на ринок супутникового Інтернету.

Дочірня компанія Amazon, AWS, вже експлуатує значну мережу центрів обробки даних та хмарних сервісів по всьому світу. Ця розгалужена інфраструктура може стати міцною основою для запуску супутникового Інтернет-сервісу, схожого на Starlink. Крім того, Amazon вкладає кошти в космічні технології, зокрема в розробку власної супутникової констеляції під назвою Project Kuiper.

Проект Kuiper спрямований на розгортання мережі супутників низької земної орбіти (НЗО) для надання швидкого та мало затримуючого Інтернет-з’єднання в недосяжних місцях по всьому світу. В ході його реалізації Amazon не розкриває конкретні деталі щодо строки та зони покриття проекту, але очевидно, що компанія має амбітні плани у сфері супутникового Інтернету.

Якщо Amazon вирішить конкурувати з Starlink, він, ймовірно, використає свою наявну інфраструктуру та досвід у галузі хмарних сервісів для запропонування комплексного та масштабованого рішення. Велика клієнтська база та глобальна присутність компанії можуть дати їй конкурентну перевагу щодо проникнення на ринок та приваблення клієнтів.

Однак вступ до ринку супутникового Інтернету — не легка задача. Starlink вже запустив сотні супутників і почав тестування свого сервісу. У цьому плані SpaceX має вагому перевагу щодо розвитку технологій та їх впровадження. Amazon мусив би швидко наздогнати конкурента, щоб ефективно конкурувати з його розширюючоюся мережею.

Крім того, регуляторні виклики та розподіл спектру можуть стати перешкодою для Amazon. Галузь супутникового Інтернету підпорядковується різноманітним нормативним актам та ліцензуванню, що може вплинути на швидкість впровадження сервісу Amazon.

Часті запитання:

1. Що таке Starlink?

Starlink — це супутникова сукупність для надання Інтернету, яка будується SpaceX, аерокосмічною компанією, заснованою Ілоном Маском. Вона має на меті забезпечити глобальне покриття широкосмуговим Інтернетом шляхом розгортання тисяч невеликих супутників на низькій земній орбіті.

2. Що таке Amazon Web Services (AWS)?

Amazon Web Services (AWS) — дочірня компанія Amazon, яка надає послуги хмарного обчислення та API на вимогу для фізичних осіб, компаній та урядів. Вона пропонує широкий спектр сервісів, включаючи зберігання даних, бази даних, аналітику та машинне навчання.

3. Що таке проект Kuiper?

Проект Kuiper — це ініціатива Amazon створити низькорозташовану супутникову констеляцію, яка складатиметься з тисяч супутників. Проект має на меті надавати швидке та мало затримуюче Інтернет-з’єднання спільнотам, які не мають доступу або мають обмежений доступ до послуг зв’язку по всьому світу.

Джерела:

– Starlink від SpaceX: [www.starlink.com](https://www.starlink.com/)

– Amazon Web Services: [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/)

– Проект Kuiper від Amazon: [www.projectkuiper.com](https://www.projectkuiper.com/)