Удивительная регенеративная способность медуз разглашена

Медузы, известные своими регенеративными способностями, обладают невероятной способностью воспроизводить отсутствующие щупальца. Недавнее исследование, проведенное исследовательской группой в Японии, раскрыло механизм за этим удивительным свойством. Результаты, опубликованные в научном журнале PLOS Biology, демонстрируют, что медузы полагаются на стволовидные пролиферативные клетки для регенерации своих щупалец.

Традиционно, регенерация у животных связана с образованием бластемы, скопления недифференцированных клеток, которые восстанавливают поврежденную ткань и развиваются в новые отростки. Исследовательская группа обнаружила, что стволовидные пролиферативные клетки, активно растущие и делающие деление, но еще не дифференцирующиеся в конкретные типы клеток, появляются на месте повреждения у медуз.

В отличие от обычных стволовых клеток, обитающих в щупальцах, эти клетки специфически для ремонта вносят свой вклад в развитие тонкого внешнего слоя, известного как эпителий, новообразованного щупальца. Обитающие стволовые клетки, с другой стороны, отвечают за поддержание и восстановление различных линий клеток, необходимых на протяжении жизненного цикла медузы.

Это открытие проливает свет на то, как образование бластемы различается у разных групп животных. Сосукэ Фуджита, первый автор этого исследования, объясняет, что эта научная работа предлагает ценное понимание образования бластемы с эволюционной точки зрения.

Хотя этот прорыв приносит более глубокое понимание регенерации медуз, остаются вопросы, на которые пока нет ответов. Например, неясно, какие клетки специфически для ремонта являются источником пролиферативных клеток. Доступные инструменты для изучения этих истоков в настоящее время ограничены, и требуются дальнейшие исследования для отслеживания конкретных линий клеток и изучения наличия других стволовидных клеток.

Понимание механизмов образования бластемы у животных, способных к регенерации, включая медуз, дает большие надежды на улучшение собственных регенеративных способностей человека. Это исследование может привести к выявлению клеточных и молекулярных компонентов, способных усилить регенерацию у людей в будущем.

(Джерело: PLOS Biology)