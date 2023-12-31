Січневі небесні насолоди та космічні запуски

У безмежності нічного неба січень подарує широку митьку химерних астрономічних подій та космічних досліджень, які неодмінно зачарують прихильників астрономії. Від дощу метеорів до лунних місій – давайте детальніше розберемося з захоплюючими подіями, що відбудуться цього місяця.

Дощі метеорів: Квадрантиди

3 січня наступного року найбільш очікуваний щорічний дощ метеорів – Квадрантиди досягне свого піку. Активні з 26 грудня 2023 року до 16 січня 2024 року, Квадрантиди представляють справжнє шоу зорепаду. Ентузіасти метеорів можуть очікувати щонайменше 120 метеорів на годину пік. На відміну від інших дощів метеорів, Квадрантиди мають коротше тривалість піку, що триває всього кілька годин через маленьку густину потоку метеорів. За свою яскравість, довгі хвости та яскраві кольори болідів Квадрантиди майже повністю видимі на північній півкулі.

Вовчий Місяць: Величне лунне шоу

25 січня повнолуння прикрасить нічне небо та заручиться прихід Вовчого Місяця. Це назва походить від виття вовків взимку. Його також називають іншими іменами, включаючи Центральний Місяць, Холодний Місяць, Суворий Місяць, Вибухаючий Місяць Морзе та Замерзання. Занотуйте в календар 11:54 ранку за східним часом, щоб милуватися величчю Вовчого Місяця, яке зійде над горизонтом.

Лунний посільний: нові горизонти

8 січня має велике значення для космічних досліджень, оскільки лунний посільний “Перегрин” розпочинає свою місію. Об’єднана альянса посільних “Перегрин” планує запустити цю космічну апарату з Космічного військового бази Кейп-Канаверал у Флориді. На борту “Вулкано” космічний апарат “Перегрін” відправиться на поверхню або орбіту Місяця, доставляючи вантажі та проводячи важливі експерименти. Він пробуде на лунній поверхні один день, вкладаючи міцні засади для майбутнього лунного дослідження.

Місія в космосі 3 компанії Axiom: Розвиток комерційних космічних польотів

Запуск, запланований на 17 січня зі Кеннедівського космічного центру, Місія 3 компанії Axiom Space відзначає велике досягнення в комерційних космічних польотах. Ця місія, початково запланована на 9 січня, передбачає відправку команди з чотирьох космонавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) на борту космічного корабля Crew Dragon. Серед команди є видатні особистості, такі як пілот Ax-3 Вальтер Віладей, командир Майкл Лопес-Алегрія, місіонер Маркус Вандт та місіонер Алпер Гезеравцы. Участь Алпера Гезеравцы робить його першим турецьким громадянином, який подорожує у космос завдяки місії Axiom 3, яку спонсорує Європейське космічне агентство (ESA).

Дайте волю Всесвітній та Космічному Дослідженню

Січень надає нам унікальну можливість зануритися в безмежну Всесвітню. Незалежно від того, чи оберете ви дощ метеорів Квадрантиди чи побачите сходження Вовчого Місяця, дарунки космосу очікують вашої присутності. Між тим, лунний посільний “Перегрин” та Місія в космосі 3 компанії Axiom є великими кроками в нашому квесті розкриття таємниць небес.

ЧАП

Що таке дощ метеорів Квадрантиди?

Дощ метеорів Квадрантиди – щорічна подія, відома своїм інтенсивним і короткочасним піком. Він виробляє орієнтовну годинну швидкість 120 метеорів і відомий своєю яскравістю та жвавими кольорами.

Коли відбувається Вовчий Місяць?

Вовчий Місяць – це повний місяць січня і буде видимий 25 січня. Його названо за диким виттям вовків протягом зимової пори.

Яка місія має лунний посільний “Перегрин”?

Місія лунного посільного “Перегрин” має на меті доставку вантажів на лунну поверхню або лунну орбіту. Він буде запущений Об’єднаною альянсою перевізників за допомогою ракети-носія “Вулкано”.

Що таке місія в космосі 3 компанії Axiom Space?

Місія в космосі 3 компанії Axiom Space – це комерційна космічна місія, яка перевезе команду з чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Вона є важливим кроком у розвитку комерційного космічного дослідження.