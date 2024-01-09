Революціонізація домашньої безпеки: камера Abode Edge

Світ домашніх систем безпеки збирається перетворитися завдяки появі камери Abode Edge. Цей першовідкривний пристрій поєднує можливості штучного інтелекту на межі системи, вражаючу дальність передачі сигналу та високу продуктивність акумулятора, надаючи власникам будинків безпрецедентну безпеку та спокій.

На відміну від традиційних камер безпеки, які часто обмежені своїм фіксованим полем огляду, камера Abode Edge звільняється від таких обмежень. За словами Кріса Карні, засновника і генерального директора компанії Abode Systems, більшість домашніх камер безпеки спрямовані в інший бік від будинку, виключаючи з полів зору саме те, що є найважливішим – сам будинок. Однак за допомогою камери Edge Abode, компанія Abode прагне змінити це, пропонуючи нову еру камерних рішень, які можуть бути встановлені на межі власної ділянки, зосереджуючись на будинку.

Однією з ключових особливостей камери Abode Edge є її вражаюча дальність передачі сигналу понад 1,5 мили. Цей розширений діапазон став можливим завдяки співпраці з компанією Morse Micro та їхньою Wi-Fi-сертифікованою HaLow системою. Операційна система HaLow працює на вузьких частотних діапазонах, що дозволяє преодоліти перешкоди та забезпечувати надійну продуктивність навіть в зонах, перенасичених пристроями та камерами.

Крім вражаючої дальності, камера Abode Edge має рейтинг IP67, завдяки чому вона стійка до пилу і води. Вона оснащена перезаряджуваним літій-іонним акумулятором 6 000 мАг, що забезпечує до одного року автономної роботи при одноразовому заряджанні. Камера також має розширені можливості обробки ШІ, такі як виявлення об’єктів, розпізнавання облич, виявлення відхилень.

Створена для інтеграції з будь-якою наявною системою домашньої безпеки Abode, камера Edge може працювати самостійно або бути частиною більшої мережі камер. Abode також представляє новий план відео з однією камерою за ціною $3,99 на місяць, який пропонує Смарт-виявлення на базі ШІ, прямий перегляд за запитом та 10-денну лінію часу для доступу та завантаження відеокліпів. Для клієнтів з кількома камерами план Стандарт за ціною $6,99 на місяць надає розширений доступ до лінії часу, прямий перегляд та покращене Смарт-виявлення ШІ для необмеженої кількості камер.

Хоча камера Abode Edge наразі підтримує Google Assistant, компанія виразила бажання додати підтримку HomeKit у майбутннє оновлення прошивки, що розширить можливості сумісності для користувачів.

Часто задавані питання

Чим відрізняється камера Abode Edge від інших домашніх систем безпеки?

Камера Abode Edge виділяється своїми можливостями штучного інтелекту на межі системи, розширеною дальністю передачі сигналу та вражаючою продуктивністю акумулятора. Вона пропонує нову перспективу насолоди безпечним життям власного будинку, зосереджуючись на самому будинку.

Як камера Abode Edge досягає своєї великої дальності передачі сигналу?

Розширений діапазон камери Abode Edge стає можливим завдяки співпраці з компанією Morse Micro та їхньою Wi-Fi-сертифікованою HaLow системою на чіпі. HaLow працює на вузьких радіочастотних діапазонах, що дозволяє подолати перешкоди в підключенні.

Чи може камера Abode Edge бути інтегрована з наявною домашньою системою безпеки?

Так, камера Abode Edge безпроблемно інтегрується з будь-якою наявною системою домашньої безпеки Abode. Вона також може працювати самостійно, надаючи гнучкість власникам будинків.

Які можливості відеозберігання та доступу пропонує камера Abode Edge?

Компанія Abode пропонує план відео з однією камерою за ціною $3.99 на місяць, який надає Смарт-виявлення на базі ШІ, прямий перегляд за запитом та 10-денну лінію часу для доступу та завантаження відеокліпів. Для клієнтів з кількома камерами план Стандарт за ціною $6.99 на місяць надає розширений доступ до лінії часу, прямий перегляд та покращене Смарт-виявлення на базі ШІ для необмеженої кількості камер.

Чи доступна підтримка HomeKit для камери Abode Edge?

Наразі камера Abode Edge підтримує Google Assistant. Однак, Abode планує додати підтримку HomeKit у майбутннє оновлення прошивки, що розширить можливості сумісності для користувачів.

Примітка: Ця стаття базується на інформації з оригінального джерела, яку можна знайти за адресою: example.com.