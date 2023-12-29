Прорив: Перший комерційний космічний запуск на Місяць заплановано на 8 січня

Астроботік і ULA співпрацюють для історичної місії:

Астроботік, провідна компанія з лунної логістики, та ULA, провідний постачальник послуг запуску, об’єднали зусилля, щоб вирушити у неймовірну подорож на Місяць. Наступна місія, запланована на 8 січня, стане помітною віхою в дослідженнях космосу.

Модуль Peregrine готується для посадки на лунну поверхню:

Інноваційний лунний модуль Peregrine від Астроботік намагатиметься здійснити революційну посадку на лунну поверхню 23 лютого 2024 року. Це амбіціозне підприємство є надзвичайним досягненням, зважаючи на технічні виклики, пов’язані з безпекою посадки на Місяці.

Джон Торнтон, Генеральний директор компанії Астроботік, висловлює впевненість:

Джон Торнтон, Генеральний директор Астроботік, висловлює впевненість у здатності команди виконати цю дивосподівану місію. Він визнає складність посадки на поверхню Місяця, але підкреслює виняткову продуктивність команди під час польотних випробувань, тестування космічного корабля та інтеграції обладнання. Торнтон підтверджує їх готовність до запуску та наступної посадки.

Переживайте разом з нами відкриття нової ери дослідження космосу:

NASA надає пряму трансляцію подій запуску для ентузіастів-глядачів. Ви зможете спостерігати за усією акцією на кількох платформах, включаючи NASA+, NASA-телебачення, додаток NASA та веб-сайт агентства. Станьте частиною історії, коли цей комерційний запуск на Місяць відкриває шлях для майбутніх лунних досліджень.

Часті питання:

1. Яка значущість цієї місії?

Ця місія є першим комерційним роботизованим запуском на Місяць і демонструє досягнення в приватному космічному дослідженні.

2. Що вивчатимуть наукові прилади?

Наукові прилади на борту будуть досліджувати кілька лунних характеристик, таких як лунна екзосфера, теплові властивості, кількість водню, магнітні поля та середовище радіації.

3. Коли модуль Peregrine спробує здійснити посадку на лунну поверхню?

Історична посадка запланована на 23 лютого 2024 року.

4. Де можна подивитися на події запуску?

Ви зможете слідкувати за подіями запуску в прямому ефірі на NASA+, NASA-телебаченні, додатку NASA та веб-сайті агентства. Приєднуйтеся до цього захоплюючого моменту космічних досліджень.