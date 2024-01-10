Програма “Артеміда” NASA затримується через пріоритет завершення технологій

Флагманська лунна програма “Артеміда” NASA зазнає затримки приблизно на рік, так як підрядники агентства зосереджуються на завершенні необхідної технології, щоб гарантувати успішний повернення астронавтів США на поверхню Місяця. Графік змін був оголошений керівником NASA Біллом Нельсоном під час прес-конференції у вівторок.

Наступна місія Артеміда-2, яка буде першою з командою на борту, тепер запланована на запуск у вересні 2025 року. Після цього, Артеміда-3, яка відправить людей на південний полюс Місяця, запланована на вересень 2026 року. Ці дати свідчать про зміни у попередніх планах, оскільки Артеміда-2 спочатку планувалася на листопад, а Артеміда-3 – на грудень 2025 року.

Програма “Артеміда” – це серія місій, які мають на меті досягти історичного досягнення – повернути астронавтів на поверхню Місяця вперше після ери Аполлона. Вона слідує за успішною місією Артеміда-1 без екіпажу, яка відбулася у 2022 році.

Рішення про затримку майбутніх місій не є несподіваним, оскільки попередні звіти вказували на ймовірність проблем через інфраструктуру програми та ключові компоненти. До перешкод входять проблеми з розвитком інфраструктури та ограничення технологій, з якими стикаються компанії, такі як Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin, Axiom Space та Collins Aerospace.

Завершення важливих технологій та обладнання, зокрема капсула “Оріон” від Lockheed та “Старшип” від SpaceX, стикалися з проблемами, такими як проблеми з батареями та складнощі з поповненням пальним у космосі. Ці затримки, разом із перевищенням бюджету, призвели до значної затримки в прогресі програми “Артеміда”.

До сьогодні NASA інвестувала понад 42 мільярди доларів з 2012 року у розробку і будівництво систем, необхідних для програми “Артеміда”. Перші місії оцінюються витратами у 4,2 мільярда доларів на кожен запуск.

Незважаючи на затримки, NASA залишається відданою амбітнійній меті повернення людей на Місяць та розкриття нових наукових відкриттів та інноваційних технологій, що прокладатимуть шлях для майбутньої космічної експлуатації.

Коротко:

Програма “Артеміда” NASA зустрічається зі затримкою приблизно на рік, оскільки підрядники працюють над завершенням необхідної технології, що відкладає запуск першої місії з командою на вересень 2025 року. Наступна місія запланована на вересень 2026 року. Програма має на меті повернення астронавтів на поверхню Місяця вперше після ери Аполлона. Проблеми з інфраструктурою та технологічними перешкодами спричинили затримки, з якими стикаються компанії, такі як Boeing, SpaceX і Lockheed Martin. Незважаючи на труднощі, NASA залишається відданою меті програми з розвитку космічного простору.

Часті питання:

П: Чому програма “Артеміда” NASA зазнає затримки?

В: Затримка програми пов’язана з проблемами інфраструктури та технологічними проблемами, з якими стикаються підрядники.

П: Які нові заплановані дати запуску для місій “Артеміди”?

В: Перша місія з командою, “Артеміда-2”, націлена на вересень 2025 року, тоді як “Артеміда-3” запланована на вересень 2026 року.

П: Яка мета програми “Артеміда”?

В: Програма “Артеміда” має на меті повернути астронавтів на поверхню Місяця вперше після ери Аполлона і сприяти розвитку космічного простору.

П: Які компанії беруть участь в програмі “Артеміда”?

В: У різних компонентах програми працюють такі компанії, як Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin, Axiom Space та Collins Aerospace.