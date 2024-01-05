Приватна місія на Місяць з мінливими комерційними вантажами

Простірне узбережжя готується до історичного моменту, коли нова ракета готується до запуску з першою приватною місією на поверхню Місяця. Окрім наукових вантажів NASA, ця місія буде містити комерційні вантажі, які викликали певні спірні питання. Один з комерційних вантажів включає урни з прахом покійних, які будуть занесені на поверхню Місяця і спровокували обурення у народу навахо, які вважають Місяць святим. NASA визнало ці обурення і планує провести зустріч з нацією навахо для врегулювання цього питання. Ця місія не тільки вказує на значний віхоловий камінь для приватних космічних досліджень, але також підкреслює потребу в постійному огляді та нормативних документах для комерційних карго-місій.

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