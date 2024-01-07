Поліпшіть свій ПК з Windows 11 Pro за непереборними цінами

Підсумок: Якщо ви шукаєте можливість оновити свій комп’ютер до останньої операційної системи Windows 11, не витрачаючи купу грошей, StackSocial пропонує неймовірний пропозицію. Протягом обмеженого часу ви можете отримати відсотків знижку на пожиттєву ліцензію Windows 11 Pro, що знижує ціну до всього 30 доларів. Однак важливо зазначити, що не всі комп’ютери сумісні з Windows 11, тому важливо переконатися, що ваша машина відповідає системним вимогам, перш ніж здійснити покупку.

Замість покупки останньої операційної системи Windows від самої компанії Microsoft за 200 доларів, ця ексклюзивна пропозиція дозволяє вам великої заощадження, при цьому насолоджуючись всіма перевагами та функціями Windows 11 Pro. Дайте на увазі, що цей пропозиція перш за все зосереджена на досвідчених користувачів, таких як ті, хто збирає свій власний ПК чи хоче встановити дві операційні системи на одному комп’ютері.

Перед придбанням ліцензії дуже важливо перевірити, що ваш комп’ютер сумісний з Windows 11. Якщо ви вже використовуєте Windows 10 і не можете встановити безкоштовне оновлення до Windows 11, ймовірно, ваш ПК не підтримує і цю версію. Переконайтесь, що ваша машина відповідає необхідним вимогам, щоб уникнути будь-яких проблем.

Після отримання ліцензії ви отримаєте ключ активації, який дозволить встановити та активувати Windows 11 Pro на одному комп’ютері. Не забудьте мати USB-флешку під рукою для зручного переміщення файлів під час процесу встановлення.

Не пропустіть цю неймовірну можливість оновити свій ПК до Windows 11 Pro за безперебійну ціну. Скористайтеся цією обмеженою пропозицією та насолоджуйтеся новими функціями та покращеною продуктивністю, які пропонує Windows 11.

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