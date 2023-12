Покращена версія пульта керування головними діамантами KSTAR відкриває нові перспективи для ядерного синтезу у Південній Кореї

Південнокорейський суперпровідний фузійний пристрій КSTAR, також відомий як штучне сонце, пройшов значні оновлення, що дозволяють йому працювати триваліше. Корейський інститут фузійної енергетики (KFE) нещодавно оголосив про успішну установку нового відводника з вольфраму на магнітному фузійному пристрої KSTAR. Це оновлення дозволяє пристрою утримувати плазму високої температури при температурах, що перевищують 100 мільйонів градусів Цельсія, протягом впечатляючих 30 секунд.

Поліпшені можливості пристрою KSTAR відкривають величезний потенціал для розвитку досліджень з комерціалізації ядерного синтезу як стійкого джерела енергії. KFE вважає, що ці розробки можуть принести революційні результати і відігравати важливу роль у прискоренні розвитку ядерної фузійної енергетики, особливо в співпраці з програмою ITER.

ITER є проектом, спрямованим на будівництво набагато більшої магнітної фузійної реактора в Франції, і він може скористатися впровадженням відводника з вольфраму в KSTAR. Доктор Сук Чже Ю, президент KFE, підкреслив, що працюючи з KSTAR при вищих температурах з новим відводником, можна отримати ключові дані для ініціативи ITER.

Відводник є критичним компонентом, який відповідає за управління викидом відходових газів та домішок з реактора, а також витримує екстремальні навантаження на поверхню. Раніше KSTAR працював з відводником із вуглецю, який мав меншу здатність до теплового опору порівняно з поточним відводником із вольфраму.

Розробка відводника з вольфраму розпочалася в 2018 році, з завершенням першого прототипу в 2021 році, а встановленням у вересні 2022 року. Використання вольфраму має помітні переваги, оскільки він має високу точку плавлення і поліпшену стійкість до тепла порівняно з вуглецем.

У майбутньому KFE встановив амбіційні цілі для пристрою KSTAR. За допомогою нового відводника, вони планують до кінця 2026 року досягти високоефективної роботи з плазмою протягом вражаючих 300 секунд.

Часті питання

Що таке фузійний пристрій KSTAR?

Фузійний пристрій KSTAR, розроблений Корейським інститутом фузійної енергетики (KFE), є суперпровідним пристроєм, відомим як штучне сонце. Його метою є використання сили ядерних реакцій для отримання чистої і безмежної енергії.

Що таке відводники в фузійних пристроях?

Відводники – це важливі компоненти в фузійних пристроях, які керують викидом відходових газів та домішок з реактора. Вони також витримують високі навантаження на поверхню, тому вони є невід’ємною частиною роботи і безпеки фузійних систем.

Які переваги нового відводника з вольфраму?

Новий відводник з вольфраму, встановлений у фузійному пристрої KSTAR, пропонує поліпшену стійкість до тепла завдяки високій точці плавлення вольфраму та низькій характеристиці розсіювання частинок. Ці покращення сприяють здатності пристрою утримувати плазму високої температури протягом триваліших періодів, що відкриває нові можливості для досліджень ядерного синтезу.

