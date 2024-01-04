Останній прорив у космічній подорожі був зроблений у формі революційного ракетного двигуна, який має потенціал понести нас ближче до нашої наступної великої міжпланетної пригоди: Марсу. Розроблений NASA, Ранжування Ракети Здійснюється Запалюючим Двигуном (РРЗДЗ) нещодавно досяг вражаючого досягнення, встановивши новий рекорд тяги.

У відміну від традиційних ракетних двигунів, РРЗДЗ використовує технологію утримуваного вибуху, яка циркулює в кільцеподібному каналі. Запалюючи суміш палива та кисню з кожним проходженням вибуху, двигун генерує вражаючу кількість тяги. У недавньому тесті, який проводився в NASA Маршалловскому космічному центрі в Алабамі, РРЗДЗ забезпечило 25 810 ньютонів тяги протягом 251 секунди, перевершивши свої попередні показники.

Однією з ключових переваг РРЗДЗ є його паливна ефективність. Завдяки меншому споживанню паливного пропелеру в порівнянні зі звичайними двигунами, РРЗДЗ може значно знизити витрати, пов’язані з космічним дослідженням. Це робить далекобіжні подорожі, такі як місії на Марс, більш фінансово доцільними. Крім того, спрощений дизайн РРЗДЗ робить його легшим у керуванні та обслуговуванні.

Візія NASA щодо досягнення Марсу до 2030-х років може стати реальністю за допомогою РРЗДЗ. Хоча існує ще чимало викликів, які треба подолати щодо досягнення та перебування на Червоній планеті, цей інноваційний двигун надає необхідну складову для космічних досліджень. Здатність відправляти великі вантажі та маси глибше в космос, РРЗДЗ наближає виконання візії NASA “Від Місяця до Марса”.

Часті запитання:

П: Що таке Ранжування Ракети Здійснюється Запалюючим Двигуном (РРЗДЗ)?

В: РРЗДЗ – це революційний ракетний двигун, розроблений NASA, який використовує технологію утримуваного вибуху для генерації тяги у космічному подорожі.

П: Як РРЗДЗ відрізняється від традиційних ракетних двигунів?

В: На відміну від традиційних двигунів, РРЗДЗ циркулює послідовне вибухання в кільцевому каналі, що робить його більш економічним у використанні палива та спрощеним у дизайні.

П: Які переваги РРЗДЗ?

В: РРЗДЗ вимагає менше пального пропелеру, що знижує витрати на космічне дослідження. Його спрощений дизайн також полегшує його управління та обслуговування.

П: Як РРЗДЗ сприяє планам NASA щодо місій на Марс?

В: РРЗДЗ відіграє значну роль у візії NASA “Від Місяця до Марса”, дозволяючи більше ефективні та економічні системи приводу для дальньомагістральних космічних подорожей.