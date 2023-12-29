Отримайте готовність до наступної пригоди зі зниженими камерами Insta360

Зима наставає, і незалежно від того, чи плануєте ви активний катальний відпочинок, або просто мрієте про наступну пригоду, надійна та універсальна екшн-камера є обов’язковою. Insta360 пропонує широкий вибір компактних і міцних камер з переглядом 360 градусів, щоб зафіксувати кожну захоплюючу мить. І гарною новиною є те, що ви тепер можете насолоджуватися знижками до 30% на окремі моделі, а деякі пропозиції дублюються іншими продавцями.

Якщо ви шукаєте просту та компактну опцію, камера Insta360 One X2 продається за $300, що на $130 дешевше за звичайну ціну. Ця камера дозволяє записувати захоплюючі відео з полярним куточком 360 градусів у роздільній здатності 5,7K, має вбудовану стабілізацію та водонепроникність до 10 метрів.

Для тих, хто хоче мати все найкраще, варіантом стане камера Insta360 One RS Twin Edition. Пропонується вона за ціною $395 і дає можливість використовувати обмінні об’єктиви, що дає вам можливість використовувати її як звичайну екшн-камеру з відео 4К та фотографіями роздільною здатністю 48 мегапікселів, або переключитися на 360-градусний об’єктив для захоплюючого відео з третьої особи. Камера також має стабілізацію зображення, активну HDR-технологію та міцний дизайн, що витримує занурення до 5 метрів.

Крім цих камер, є ще кілька інших моделей та комплектів, які доступні в розпродажу. Як додатковий бонус, Insta360 пропонує безкоштовну футболку та знижку 20% на розширену гарантію при придбанні обраних камер. Крім того, ви можете скомплектувати свою камеру зі знижкою до 50% на обраних аксесуарах, включаючи батарейні основи, палички для селфі, фільтри для об’єктивів та багато іншого.

Резюме:

Insta360 пропонує знижки до 30% на великий вибір своїх камер та аксесуарів. Від компактної камери Insta360 One X2 з об’єктивом 360 градусів до універсальної моделі Insta360 One RS Twin Edition з обмінними об’єктивами – тут є камера для кожного авантюриста. Не пропустіть можливість зняти ваші наступні незабутні моменти!

Часто задавані питання:

1. Як довго триватиме розпродаж?

Розпродаж триватиме до 29 грудня, тому поспішіть зробити замовлення, щоб скористатися знижками.

2. Чи є додаткові переваги при покупці камери?

Так, Insta360 пропонує безкоштовну футболку та знижку 20% на розширені гарантії при покупці обраних камер.

3. Чи можу я доповнити свій кіт камери зі зниженими аксесуарами?

Звичайно! Insta360 пропонує знижку до 50% на обрані аксесуари, включаючи батарейні основи, палички для селфі, фільтри для об’єктивів та багато іншого.