Нові ініціативи та досягнення у сфері охорони навколишнього середовища

У 2023 році був зроблений значний прогрес у забезпеченні охорони водного простору та навколишнього середовища, а також у сприянні космічного та наукового співробітництва. Управління водних просторів та міжнародних питань щодо навколишнього середовища та науки зіграло вирішальну роль у розвитку цих зусиль. Давайте розглянемо деякі видатні досягнення цього минулого року.

Підтримка змістовного прогресу на COP28

28-а конференція ООН зі зміни клімату (COP28), що проходила у Дубаї, була поворотним подією, у якій делегація Сполучених Штатів відіграла центральну роль у переговорах. Були досягнуті історичні результати, зокрема заклик до переходу від використання вуглеводнів та прагнення до досягнення нульових викидів вуглекислого газу до 2050 року. Конференція також створила фонд для допомоги країнам-розвиткам, постраждалим від змін клімату.

Захист великого океану

Після двадцяти років обговорень Організацією Об’єднаних Націй було прийнято нову угоду щодо збереження та сталого використання біорізноманіття великого океану. Сполучені Штати, відігравши провідну роль у переговорах, підписали Угоду щодо великого океану, яка спрямована на створення морських охоронних зон на великому океані. Це критичний крок у збереженні принаймні 30 відсотків світового океану до 2030 року.

Створення нового партнерства для атлантичної співпраці

Підкреслюючи важливість Атлантичного океану для нашого спільного майбутнього, Сполучені Штати та 35 інших узбережних держав запустили Партнерство для атлантичної співпраці. Цей багатосторонній форум об’єднує Африку, Кариби, Європу, Північну і Південну Америку, сприяючи співробітництву та захисту океану для майбутніх поколінь.

Переговори про рух у боротьбі зі забрудненням пластиком

Беручи до уваги серйозну загрозу забруднення пластиком навколишнього середовища, тривають зусилля з метою укладення глобальної угоди щодо боротьби зі забрудненням пластиком. Сполучені Штати очолюють переговори, метою яких є отримання амбіційних заходів від кожної країни для вирішення цієї проблеми. Державний департамент також запустив Міжнародну спільну ініціативу з боротьби зі забрудненням пластиком (EPPIC) для спонукання глобальних заходів та виділення ресурсів для вирішення кризи забруднення пластиком.

Боротьба зі злочинами проти природи

Для боротьби зі злочинами проти природи, такими як незаконне рубіння лісів, розробка копальні працювали Architecture Alliance. Ця ініціатива, що об’єднує різноманітних зацікавлених сторін, сприяє покращенню даних, навчанню та використанню технологій у боротьбі з цими злочинними діями. Програми зміцнення потенціалу та партнерства з країнами, такими як Перу, були оновлені з метою протидії незаконній видобуванню золота та пов’язаним з цим злочинам.

Спільний рух міст уперед

Була запущена ініціатива “Cities Forward” з метою сприяння співробітництву між містами у Латинській Америці, Карибському басейні та Сполучених Штатах. Ця ініціатива спрямована на створення сталого, інклюзивного та стійкого майбутнього за допомогою експертної підтримки, фінансових ресурсів та дипломатичного спілкування. Кілька міст США вже були зіставлені з партнерами в інших країнах для розробки спільних проектів.

Визначення лімітів продовженої шельфової межі Сполучених Штатів

Державний департамент оприлюднив географічні координати, що визначають зовнішні межі прибережного шельфу США, відомого як “продовжена шельфова межа” (ECS). Це дає Сполученим Штатам можливість користуватися своїми правами відповідно до міжнародного права в областях поза 200 морськими милями від узбережжя.

У цілому, в 2023 році були зроблені значні прогреси у сфері охорони навколишнього середовища та міжнародного співробітництва. Ці ініціативи є критичними для вирішення проблем зміни клімату, збереження біорізноманіття та забезпечення сталого майбутнього нашої планети.

Часті питання

Що таке COP28?

COP28 – це 28-а конференція ООН зі зміни клімату, важлива світова подія, де країни об’єднуються для обговорення та переговорів з питань кліматичної політики та дій.

Що таке Угода про великого океану?

Угода про великий океан, відома також як Угода про ББНД, є угодою ООН, яка має на меті збереження та стале використання біорізноманіття у великому океані. Вона передбачає координований підхід до створення морських охоронних зон на великому океані.

Що таке ціль “30×30”?

Ціль “30×30” – це глобальна мета збереження або охорони принаймні 30 відсотків світового океану до 2030 року.

Що таке Натуральний альянс проти злочинів?

Натуральний альянс проти злочинів – це ініціатива, що об’єднує різні сектори, з метою боротьби зі злочинами проти природи, такими як незаконне рубіння лісів, розробка копальні, торгівля дикою природою тощо. Формується вона за допомогою даних, інструментів та технологій з метою боротьби зі шляхами, операціями, продукцією та виручкою від природних злочинів на глобальному рівні.

Що таке ініціатива “Cities Forward”?

Ініціатива “Cities Forward” має на меті сприяння співробітництву між містами в Латинській Америці, Карибському басейні та Сполучених Штатах. Вона підтримує створення сталого, інклюзивного та стійкого майбутнього шляхом експертної підтримки, фінансових ресурсів та дипломатичної співпраці.