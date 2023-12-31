Нові знання про формування ранніх галактик: стародавня спіральна галактика розкриває несподівані відкриття

Цікава нова дослідження стародавньої спіральної галактики надали вченим значні уявлення про формування ранніх галактик. Висновки, зроблені на основі спостережень з використанням новітнього обсерваторії ALMA, розкривають швидке формування зірок та унікальні структурні особливості цієї стародавньої галактики, відмінні від сучасних галактик.

Перевищуючи вік у 12 мільярдів років, BRI 1335-0417 має відмітку найстародавнішої і найвіддаленішої відомої спіральної галактики у всесвіті. Команда дослідників під керівництвом доктора Такафумі Цукуі детально розглянула цю стародавню галактику, щоб проаналізувати рух газу у ній, процес, важливий для формування зірок.

Вивчаючи рух газу в BRI 1335-0417, дослідники виявили утворення сейсмічної хвилі, явища, яке раніше не спостерігалося у цього типу ранніх галактик. Диск галактики, пласка область, що складається з обертальних зірок, газу та пилу, демонстрував коливальний вертикальний рух, схожий на хвильки, що розповсюджуються по поверхні ставка, коли у нього кидають камінь.

Крім того, дослідження розкрило наявність структури, схожої на бар, у диску BRI 1335-0417, що робить її найвіддаленішою відомою такої структури. Галактичні бари відіграють роль у розриванні газу та транспортуванні його до центру галактики, забезпечуючи формування зірок у процесі.

Розуміння механізмів раннього формування галактик є важливим, оскільки ці стародавні галактики формували зірки значно швидше, ніж сучасні галактики. Дослідження BRI 1335-0417 надає важливі уявлення про цей процес, зокрема про роль спіральних структур у ранньому Всесвіті. Хоча безпосереднє спостереження за еволюцією галактики наразі неможливе, комп’ютерні симуляції можуть допомогти відтворити цю історію.

Часто Задаючіся Питання (ЧЗП)

Яка значущість вивчення формування ранніх галактик?

Вивчення формування ранніх галактик надає важливі уявлення про походження та еволюцію галактик, а також про процеси, що лежать в основі формування зірок в ранньому Всесвіті.

Що особливе у стародавній спіральній галактиці BRI 1335-0417?

BRI 1335-0417 є найстародавнішою та найвіддаленішою відомою спіральною галактикою з віком понад 12 мільярдів років. Вона відзначається швидким формуванням зірок та має унікальні структурні особливості.

Як дослідники могли детально вивчати BRI 1335-0417?

Дослідники використовували обсерваторію ALMA, яка складається з 66 антен, що одночасно спостерігають одну галактику. Дані з кожної антени комбінуються, щоб створити детальне зображення галактики, яке надає цінну інформацію.

Джерела: SciTechDaily.com