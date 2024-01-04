Нові докази свідчать, що фотосинтез розвивався раніше, ніж ми думали

Резюме:

Нещодавнє відкриття вченими з Університету Льєжа здвинуло відкриття фотосинтезу на більш як мільярд років. В органічних відкладеннях, які мають вік 1,7 мільярда років, знайдено викопні скам’янілості з структурами, називаними тилакоїдними мембранами, які є вирішальними для фотосинтезу. Ці нові докази свідчать про те, що фотосинтез розвивався приблизно 1,7 мільярда років тому, що значно раніше, ніж раніше вважалося. Відкриття також породжує питання про взаємозв’язок між ціанобактеріями та тилакоїдними мембранами, оскільки не всі сучасні ціанобактерії мають такі структури. Для кращого розуміння еволюції фотосинтезу необхідні додаткові дослідження.

Що таке тилакоїди?

Тилакоїдні мембрани – це стопи обертових мембран, які збільшують площу внутрішньої поверхні клітини для здійснення фотосинтезу. Вони зустрічаються в хлоропластах сучасних рослинних клітин і деяких ціанобактерій.

Нові докази з викопними знахідками:

Для пошуку тилакоїдів дослідники отримали невеликі подібні до клітини тіла з органічних відкладень у різних місцезнаходженнях. Завдяки електронній мікроскопії вони змогли ідентифікувати багатошарові внутрішні мембрани, характерні для тилакоїдів, у викопних зразках з формацій МакДермотта в Австралії та Грассі Бей в Арктичному Канаді. Особливо важливою є те, що формація МакДермотта має понад 1,7 мільярда років, що свідчить про наявність тилакоїдів приблизно у цей час.

Наслідки та майбутні дослідження:

Відкриття стародавніх тилакоїдів має важливі наслідки для нашого розуміння еволюції фотосинтезу. Воно свідчить про те, що фотосинтез розвивався набагато раніше, ніж раніше вважалося, і породжує питання про взаємозв’язок між тилакоїдами та ціанобактеріями. Для вивчення наявності тилакоїдів під час ключових еволюційних подій та їх впливу на зростання рівнів кисню в атмосфері потрібні додаткові дослідження.

Поширені запитання:

П: Який вік нових викопних доказів фотосинтезу?

В: Нові викопні докази свідчать про те, що фотосинтез розвивався приблизно 1,7 мільярда років тому.

П: Що таке тилакоїдні мембрани?

В: Тилакоїдні мембрани – це структури, які знаходяться в клітинах і відіграють вирішальну роль у фотосинтезі за рахунок збільшення площі для фотосинтетичних білкових комплексів.

П: Яке значення відкриття стародавніх тилакоїдів?

В: Відкриття свідчить про те, що фотосинтез розвивався раніше, ніж раніше вважалося, і породжує питання про взаємозв’язок між тилакоїдами та ціанобактеріями.

П: Які майбутні дослідження необхідні?

В: Потрібні додаткові дослідження з метою вивчення наявності тилакоїдів під час ключових еволюційних подій та їх ролі у підвищенні рівнів кисню в атмосфері.