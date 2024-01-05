Нові відкриття про розподіл темної речовини у Всесвіті

Вчені зробили важливе відкриття щодо розподілу темної речовини в Всесвіті, проливаючи світло на одну з космологічних таємниць. Останні спостереження свідчать про те, що цей недосяжний матеріал менше “кусковатий” в сучасному Всесвіті порівняно з його розподілом незадовго після Великого Вибуху. Це вказує на наявність невідомих факторів або можливих помилок у стандартній космологічній моделі.

Останні вимірювання, які називаються напруженістю сигма-вісім (S8), були детально розглянуті в п’яти окремих статтях, опублікованих в журналі “Physical Review D”. Незважаючи на відсутність остаточного рішення, астрофізик Майкл Штраус з Принстонського університету підкреслює обережний підхід дослідницької спільноти. Ці численні експерименти послідовно вказують на можливість реальної розходженості в сучасній космології.

Розбіжність у розподілі темної речовини була визначена шляхом аналізу різних наборів даних, включаючи космічне мікрохвильове випромінювання (КМВ) та спостереження з інструменту Hyper Suprime-Cam (HSC) на телескопі Subaru на Гаваях. Хоча темна речовина сама по собі не може бути прямо спостережена або визначена, її гравітаційний вплив дозволяє вченим виявити її присутність шляхом аналізу спотворень, які викликає її гравітаційна лінзування.

Астрономи досліджували ці спотворення в намаганні точно відобразити розподіл темної речовини на різних шкалах. Дослідження HSC, яке проводилося протягом шести років з великою точністю, показало невелику різницю в розподілі темної речовини порівняно з космічним мікрохвильовим фоном. Ця аномалія ставить під сумнів те, як матерія повинна була еволюціонувати з часом відповідно до стандартної космологічної моделі.

Хоча попередні дослідження також повідомляли про подібні результати, вчені вживали додаткові заходи безпеки, щоб уникнути спотворень та детально проаналізували дані. Однак ця напруга, що стосується розподілу темної речовини, не є єдиним викликом у космології. Непомирність Габбла, яка стосується різноманітних вимірювань прискорення розширення Всесвіту, є ще одною основною космологічною нестиковкою.

Є можливість те, що вирішення одної напруги може призвести до вирішення інших. В іншому випадку, ці напруги можуть свідчити про наявність недоліків у наших поточних методологіях та моделях. Тем не менше, це дослідження підкреслює існування основного елементу, який не вистачає у нашому розумінні еволюції Всесвіту.

Майбутні прогреси у приладобудуванні дозволять проводити більші обстеження та отримувати більш точні вимірювання, що є важливим для отримання додаткових відомостей про ці цікаві космологічні питання. Набір статей можна знайти в журналі Physical Review D, і посилання на них доступні тут, тут, тут, тут та тут.

Часті запитання:

П: Що показали останні спостереження про темну речовину в Всесвіті?

В: Останні спостереження свідчать про те, що темна речовина менше “кусковата” в сучасному Всесвіті порівняно з його розподілом незадовго після Великого Вибуху.

П: Що таке напруги сигма-вісім (S8)?

В: Напруги сигма-вісім вказують на вимірювання, що деталізують особливості у розподілі темної речовини, підкреслюючи можливі розходження в стандартній космологічній моделі.

П: Як було виявлено розподіл темної речовини?

В: Розподіл темної речовини було виявлено за допомогою аналізу різних наборів даних, включаючи космічне мікрохвильове випромінювання та спостереження з інструменту Hyper Suprime-Cam.

П: Чи існує рішення для цих напруг?

В: В даний час не існує остаточного рішення. Однак, вирішення однієї напруги може привести до відкриття інших висновків, або ці напруги можуть свідчити про недоліки в нашому поточному науковому розумінні.

П: Яке значення цих напруг та розходжень?

В: Ці напруги і розходження підкреслюють наявність прогалин у нашому розумінні еволюції Всесвіту та ролі темної речовини. Необхідні подальші дослідження та прогреси в приладобудуванні для отримання додаткових відомостей.