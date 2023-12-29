Нове оновлення Android Auto дозволяє користувачам персоналізувати відображення авто

Android Auto випустив нове оновлення, яке дозволяє користувачам синхронізувати шпалери свого телефону з екраном автомобіля. Ця функція дає користувачам можливість персоналізувати інтерфейс свого автомобіля і створити гармонійний досвід між телефоном і автомобілем.

Android Auto представив нову переключальну опцію, яка дає змогу використовувати шпалери телефону на екрані автомобіля. Ця функція включена за замовчуванням, але може бути вимкнена в налаштуваннях Android Auto. Оновлення було вперше помічено 9to5Google наприкінці жовтня 2023 року.

Нова функція, схоже, випускається незалежно від версії додатка, оскільки користувачі на Reddit також повідомили про наявність такої опції. Однак, невідомо, яку саме версію вони використовували.

Синхронізація шпалер телефону на екран автомобіля – це простий процес. Шпалера на телефоні миттєво з’явиться на екрані автомобіля за Android Auto app drawer. Слід зауважити, що шпалера не з’явиться за фоном відображення панелі приладів або в будь-якому іншому місці.

Є деякі обмеження, які слід враховувати при використанні цієї функції. Можна використовувати тільки статичні зображення, а не анімовані або спеціалізовані шпалери. Причина цього обмеження невідома, але коли не вдається синхронізувати шпалеру, Android Auto відобразить останню сумісну шпалеру.

Це оновлення дає перевагу Android Auto над Apple CarPlay, оскільки CarPlay наразі не надає можливості синхронізувати шпалери. Однак CarPlay все ще надає свою колекцію шпалер, тоді як Android Auto замінив свою бібліотеку шпалер цією новою опцією синхронізації.

Загалом, це нове оновлення дозволяє користувачам Android Auto налаштувати та персоналізувати відображення свого автомобіля, покращуючи загальний досвід користувача.

ЧаПи

П: Чи можу я змінити шпалеру на моєму відображенні Android Auto?

В: Так, за останнім оновленням Android Auto дозволяє користувачам синхронізувати шпалери свого телефону з екраном автомобіля.

П: Чи підтримуються анімовані шпалери?

В: Ні, ця функціональність підтримує лише статичні зображення.

П: Чи може Apple CarPlay синхронізувати шпалери?

В: Ні, Apple CarPlay наразі не надає можливості синхронізації шпалер.

П: Кака версія Android Auto необхідна для цієї функції?

В: Здається, ця функція випускається незалежно від версії додатка, тому конкретні вимоги до версії невідомі.