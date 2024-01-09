Надсилання людини на Плутон: Далеке мрія або реальність?

Космічний апарат Нью Горайзонс NASA надав нам захоплюючі зображення Плутона під час його проходження в 2015 році, розкривши гладкі нітрогенні рівнини Спутнік Планіції і величезні водно-лідові гірські хребти. Але чи зможуть люди колись поставити ногу на цю віддалену карликову планету?

За словами доктора Елена Стерна, головного дослідника місії Нью Горайзонс NASA, на сьогоднішній день було б передчасним вислати людей на Плутон. Нам зараз не вистачає необхідних знань та технологічних можливостей для такої місії. Однак, доктор Стерн вірить, що в далекому майбутньому, з розвитком технологій, розведка Плутона людиною може стати реальністю.

Віддалене розташування Плутона в зовнішній частині Сонячної системи створює значні виклики. Нью Горайзонсу знадобилося вісім років і п’ять місяців, щоб дістатися на Плутон, незважаючи на те, що це найшвидший людський апарат, коли-небудь запущений з Землі. З середнім відстанням 5,9 мільярда кілометрів від Сонця, будь-яка місія на цей віддалений світ потребуватиме тривалого часу подорожі, навіть з використанням високоякісних технологій.

Доктор Майк Браун, професор астрономії з Каліфорнійської технічної школи, стверджує, що висилка людей на Плутон або будь-який інший об’єкт у поясі Койпера малоймовірна. Він вважає, що хоча ця ідея і запальна для розмірковування, вона майже неможлива.

За поточних технологічних можливостей потрібно багато років, щоб дістатися до Плутона навіть за прямолінійною траєкторією польоту. Орбітер Плутона без пілота зайняв би більше 20 років, щоб дістатися до пункту призначення. Однак, доктор Стерн вважає, що з майбутніми досягненнями космічний політ стане простішим і доступнішим. Він порівнює це з тим, як Колумб не міг уявити собі світ швидкого перекриття країни, який ми переживаємо сьогодні.

Незважаючи на те, що надсилання людини на Плутон залишається далекою мрією, потенціал для наукових відкриттів на цьому віддаленому світі неоспоримий. Зі стрімким розвитком технологій можливість дослідження віддалених ділянок нашої Сонячної системи, включаючи Плутон, може стати реальністю одного дня.

Резюме